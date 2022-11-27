https://sputniknews.com.tr/20221127/sahte-doktorun-ameliyat-masasinda-fotografi-cikti-ameliyattan-sonra-dikis-yapmis--1063869878.html

Sahte doktorun ameliyat masasında dikiş atarken fotoğrafı ortaya çıktı

Sahte doktorun ameliyat masasında dikiş atarken fotoğrafı ortaya çıktı

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın ameliyat masasında fotoğrafı... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

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doktor

sahte doktor

ayşe özkiraz

türkiye

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaptığı belirlenen Ayşe Özkiraz, ile ilgili tutuklanmasından sonra yeni gelişmeler yaşandı.Genç kadının ameliyat masasında fotoğrafı ortaya çıkarken doktor rolüne ailesine yalan söyleyerek başladığı belirlendi. Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ifadesinde “Ortaokulu Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesinde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenliğini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim" dediği öğrenildi. Özkiraz yaşadığı sürece ilişkin şunları anlattı:Acilde muayeneleri izlemiş, ameliyattan sonra dikiş yapmış Özkiraz ifadesinin devamında, şöyle konuştu:“Yurtta kaldığım dönemde Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yemekhanesine yurtta kalan öğrencilerle birlikte yemek yemeye gidiyorduk. Kaldığımız yurda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi daha yakındı, ben çevremdekilere Çapa Tip Fakültesi öğrencisi olduğumu söylediğim için onların kartları üzerinden yemek alıyordum. Parasını onlara gönderiyordum. Hatta A.Ö. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi kendi yemek kartını kullanmadığı için bana vermişti. Bir süre de onun kartıyla yemek yedim. Ayrıca Instagram üzerinden S.U. ve F.G. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hemşire ve personel olan şahıslarla tanıştım. Bunlara kendimi doktor olarak tanıttım. Bunlarla zamanla arkadaş olduk. Zaman zaman İstanbul’dan Çerkezköy'e geliyordum. 'Stetoskopu medikalciden almıştım''Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tüm cerrahi branşların doktorlarıyla iletişim kurdum'Sekreterinin ismi T.A. Bir süre sonra Dr. M.K. beni kabul etti. Görüştük. Kendimi Çapa Tıp Fakültesi mezunu doktor olarak tanıttım. Ayrıca TUS sınavında 81 puan aldığımı söyleyip TUS sınav sonuç belgesi gösterdim. Bu belgeyi daha önce yaptığım gibi Instagram üzerinden görmüş olduğum B.O. ismine hazırlanmış belge üzerinde telefonda oynama yaparak oluşturmuştum. Çocuk Cerrahisi bölümüne ilgi duyduğumu, yanında vakit geçirmek istediğimi söyledim. Annemin öğretmen babamın ise gıda mühendisi olduğunu, Ankara'da yaşadıklarını söyledim. Daha sonra Doktor M.K. bana yanına gidip gelebileceğimi söyledi. Bu şekilde Çocuk Cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım. Burada muayenelere katıldım. Doktor M.K. kurmuş olduğum ilişkiye istinaden Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tüm cerrahi branşların doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. 'Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım'

https://sputniknews.com.tr/20221125/devlet-hastanesinde-bir-yildir-gorev-yapan-sahte-doktor-tutuklandi-1063847579.html

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