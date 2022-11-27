https://sputniknews.com.tr/20221127/rusya-savunma-bakanligi-esaret-altinda-olum-tehdidi-bulunan-9-rus-asker-geri-getirildi-1063872094.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Esaret altında ölüm tehdidi bulunan 9 Rus asker geri getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Esaret altında ölüm tehdidi bulunan 9 Rus asker geri getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, esir düşen ve ölüm tehdidi altında olan 9 Rus askerinin yürütülen müzakereler sonucunda geri getirildiği... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T01:22+0300
2022-11-27T01:22+0300
2022-11-27T01:24+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
ölüm
rus
müzakere
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Rusya Savunma Bakanlığı, esir düşen ve ölüm tehdidi altında olan 9 Rus askerinin geri getirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Müzakere süreci sonucunda, esir düşen ve ölüm tehlikesi altında olan 9 Rus askeri, 26 Kasım’da Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan geri getirildi” denildi.Serbest kalan askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığına vurgu yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyona tabi tutulacakları Moskova'ya askeri nakliye uçaklarıyla gönderilecekleri kaydedildi.
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ölüm, rus, müzakere
rusya savunma bakanlığı, rusya, ölüm, rus, müzakere
Rusya Savunma Bakanlığı: Esaret altında ölüm tehdidi bulunan 9 Rus asker geri getirildi
01:22 27.11.2022 (güncellendi: 01:24 27.11.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, esir düşen ve ölüm tehdidi altında olan 9 Rus askerinin yürütülen müzakereler sonucunda geri getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, esir düşen ve ölüm tehdidi altında olan 9 Rus askerinin geri getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Müzakere süreci sonucunda, esir düşen ve ölüm tehlikesi altında olan 9 Rus askeri, 26 Kasım’da Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan geri getirildi” denildi.
Serbest kalan askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığına vurgu yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyona tabi tutulacakları Moskova'ya askeri nakliye uçaklarıyla gönderilecekleri kaydedildi.