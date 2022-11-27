https://sputniknews.com.tr/20221127/rusya-savunma-bakanligi-esaret-altinda-olum-tehdidi-bulunan-9-rus-asker-geri-getirildi-1063872094.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Esaret altında ölüm tehdidi bulunan 9 Rus asker geri getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Esaret altında ölüm tehdidi bulunan 9 Rus asker geri getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, esir düşen ve ölüm tehdidi altında olan 9 Rus askerinin yürütülen müzakereler sonucunda geri getirildiği... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T01:22+0300

2022-11-27T01:22+0300

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ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

ölüm

rus

müzakere

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Rusya Savunma Bakanlığı, esir düşen ve ölüm tehdidi altında olan 9 Rus askerinin geri getirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Müzakere süreci sonucunda, esir düşen ve ölüm tehlikesi altında olan 9 Rus askeri, 26 Kasım’da Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan geri getirildi” denildi.Serbest kalan askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığına vurgu yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyona tabi tutulacakları Moskova'ya askeri nakliye uçaklarıyla gönderilecekleri kaydedildi.

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