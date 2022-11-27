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https://sputniknews.com.tr/20221127/rusya-kupasi-macinda-saha-karisti-zenit-spartak-macinda-6-kirmizi-kart-gosterildi-1063897376.html
Rusya Kupası maçında saha karıştı: Zenit-Spartak maçında 6 kırmızı kart gösterildi
Rusya Kupası maçında saha karıştı: Zenit-Spartak maçında 6 kırmızı kart gösterildi
Zenit St. Petersburg’un Spartak Moskova’yı konuk ettiği Rusya Kupası maçında olay çıktı. İki takım oyuncularının birbirine tekme tokat girdiği maçta 6 kırmızı... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T20:41+0300
2022-11-27T20:46+0300
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Zenit St. Petersburg - Spartak Moskova arasında oynanan Rusya Kupası maçın son dakikalarında, tablo 0-0 gösterirken saha karıştı. İki takım oyuncuları birbirine girdi.Önce Zenit oyuncusu Wilmar Barrios ve Spartak’lı Quincy Prome arasında gerilim yaşandı. Sonra kavgaya Spartak’tan Shamar Nicholson ve Zenit’ten Rodrigo girdiler. Zenit oyuncusu rakibine tekme attı, karşılığında yüzüne tokat yedi. Hakemler kavgaya müdahale etmeye çalışırken sahaya iki takımın yedek oyuncuları ve antrenörleri de girdi.Olayın ardından Zenit’ten Malcom, Rodrigo, Barrios ve Spartak’tan Aleksandr Selihov, Aleksandr Sobolev ve Promes kırmızı kart aldılar.
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Rusya Kupası maçında saha karıştı: Zenit-Spartak maçında 6 kırmızı kart gösterildi

20:41 27.11.2022 (güncellendi: 20:46 27.11.2022)
Rusya Kupası maçında saha karıştı: Zenit-Spartak maçında 6 kırmızı kart gösterildi
Rusya Kupası maçında saha karıştı: Zenit-Spartak maçında 6 kırmızı kart gösterildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
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Zenit St. Petersburg’un Spartak Moskova’yı konuk ettiği Rusya Kupası maçında olay çıktı. İki takım oyuncularının birbirine tekme tokat girdiği maçta 6 kırmızı kart gösterildi.
Zenit St. Petersburg - Spartak Moskova arasında oynanan Rusya Kupası maçın son dakikalarında, tablo 0-0 gösterirken saha karıştı. İki takım oyuncuları birbirine girdi.
Önce Zenit oyuncusu Wilmar Barrios ve Spartak’lı Quincy Prome arasında gerilim yaşandı. Sonra kavgaya Spartak’tan Shamar Nicholson ve Zenit’ten Rodrigo girdiler. Zenit oyuncusu rakibine tekme attı, karşılığında yüzüne tokat yedi. Hakemler kavgaya müdahale etmeye çalışırken sahaya iki takımın yedek oyuncuları ve antrenörleri de girdi.
Olayın ardından Zenit’ten Malcom, Rodrigo, Barrios ve Spartak’tan Aleksandr Selihov, Aleksandr Sobolev ve Promes kırmızı kart aldılar.
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