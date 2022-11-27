https://sputniknews.com.tr/20221127/rusya-disisleri-bazi-ulkelerde-en-fazla-ikiser-rus-diplomat-kaldi-1063874247.html

Rusya Dışişleri: Bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomat kaldı

Rusya Dışişleri: Bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomat kaldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘dost olmayan’ bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomatın kaldığını belirtti. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T03:31+0300

2022-11-27T03:31+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, TVTS televizyonuna konuk olarak katıldığı programda ‘dost olmayan’ bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomatın kaldığını söyledi.Zaharova, “O ülkeler (genel olarak Avrupa Birliği ülkeleri ve dost olmayan olarak ilan ettiğimiz ülkeler söz konusu) diplomatik varlığımızı fiilen en aza indirdiler. Topu topuna bir-iki (Rus) diplomatın olduğu ülkeler var” diye konuştu.Aynı zamanda bu ülkelerde yaşayan ya da oralara giden Rusya vatandaşlarına, yurttaşlara ve kuruluşlara yardım ettikleri, ayrıca da ekonomik bağların korunmasına yardım ettikleri için Rus diplomatların söz konusu ülkelerdeki çalışmalarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

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