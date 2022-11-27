https://sputniknews.com.tr/20221127/rusya-disisleri-bazi-ulkelerde-en-fazla-ikiser-rus-diplomat-kaldi-1063874247.html
Rusya Dışişleri: Bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomat kaldı
Rusya Dışişleri: Bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomat kaldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘dost olmayan’ bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomatın kaldığını belirtti. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T03:31+0300
2022-11-27T03:31+0300
2022-11-27T03:32+0300
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mariya zaharova
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diplomasi
diplomat
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, TVTS televizyonuna konuk olarak katıldığı programda ‘dost olmayan’ bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomatın kaldığını söyledi.Zaharova, “O ülkeler (genel olarak Avrupa Birliği ülkeleri ve dost olmayan olarak ilan ettiğimiz ülkeler söz konusu) diplomatik varlığımızı fiilen en aza indirdiler. Topu topuna bir-iki (Rus) diplomatın olduğu ülkeler var” diye konuştu.Aynı zamanda bu ülkelerde yaşayan ya da oralara giden Rusya vatandaşlarına, yurttaşlara ve kuruluşlara yardım ettikleri, ayrıca da ekonomik bağların korunmasına yardım ettikleri için Rus diplomatların söz konusu ülkelerdeki çalışmalarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20220813/rus-disisleri-karadagin-rus-diplomati-sinir-disi-etmesi-dayanaksiz-ve-mantiktan-yoksun-1059890534.html
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mariya zaharova, rusya, diplomasi, diplomat
mariya zaharova, rusya, diplomasi, diplomat
Rusya Dışişleri: Bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomat kaldı
03:31 27.11.2022 (güncellendi: 03:32 27.11.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘dost olmayan’ bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomatın kaldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, TVTS televizyonuna konuk olarak katıldığı programda ‘dost olmayan’ bazı ülkelerde en fazla ikişer Rus diplomatın kaldığını söyledi.
Zaharova, “O ülkeler (genel olarak Avrupa Birliği ülkeleri ve dost olmayan olarak ilan ettiğimiz ülkeler söz konusu) diplomatik varlığımızı fiilen en aza indirdiler. Topu topuna bir-iki (Rus) diplomatın olduğu ülkeler var” diye konuştu.
Aynı zamanda bu ülkelerde yaşayan ya da oralara giden Rusya vatandaşlarına, yurttaşlara ve kuruluşlara yardım ettikleri, ayrıca da ekonomik bağların korunmasına yardım ettikleri için Rus diplomatların söz konusu ülkelerdeki çalışmalarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Orada bizimle ekonomik bağlar tesis eden insanlar var. Ve bu kişiler on yıllarca ülkemizle eşit şartlarda iş kurdular. Ülkelerinde Rusya’ ile ilgili olarak neler olduğunu gördüklerinden gerçekten acı çekiyorlar.”