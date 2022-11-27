https://sputniknews.com.tr/20221127/pirelli-ceosu-provera-enerji-krizi-avrupada-demokrasiyi-tehlikeye-atiyor-1063897110.html

Pirelli CEO’su Provera: Enerji krizi Avrupa’da demokrasiyi tehlikeye atıyor

Pirelli CEO’su Provera: Enerji krizi Avrupa’da demokrasiyi tehlikeye atıyor

Rusya yaptırımlarıyla bağlantılı enerji krizinin Avrupa'yı ekonomik rekabet gücünü, dolayısıyla refahını kaybetme riskine soktuğunu belirten Pirelli CEO’su... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T20:35+0300

2022-11-27T20:35+0300

2022-11-27T20:35+0300

avrupa'da enerji krizi

italya

pirelli

ulusal çıkar

ekonomik

demokrasi

tehdit

tehlike

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İlk kez post-faşist hükümetin kurulduğu İtalya'da lastik devinden "Enerji krizi, Avrupa demokrasisini tehdit ediyor" uyarısı geldi. İtalyan basınına konuşan Pirelli CEO’su Marco Tronchetti Provera, “Avrupa ekonomik rekabet gücünü kaybederse refah modelini tehlikeye atacak" diyerek ekledi:"Tarih bunun genellikle demokrasiyi tehlikeye atmak anlamına geldiğini gösteriyor."'Avrupa’da onlarca yıl boyunca oluşturulan her şeyi çöpe atmayalım'“Birincil sorun tabii ki enerji faturaları. Fiyatlar yüzünden Avrupalı şirketler rakiplerine kıyasla rekabet gücünü kaybediyor. Bu, olağanüstü bir durum. Kontratları kaybediyoruz" diye yakınan Provera, "Enerji krizine acil tepki olmazsa, Avrupa’da onlarca yıl boyunca oluşturulan her şeyi çöpe atmış olacağız” diye çıkıştı. 'Ekonomik çıkarlarımızı savunmanın yanlış yanı yok'Enerji krizini ABD ve Asya’yı büyük ölçüde etkilemediği için 'asimetrik' diye niteleyen Pirelli CEO’su, bu bağlamda, Avrupa’yı diğer küresel oyuncularla rekabette kendi ekonomik çıkarlarını korumaya çağırdı:“Elbette tarihi müttefiklerimizle ortak Batılı değerleri paylaşmaya devam etmeliyiz. Ama bunu pragmatik biçimde yapmalıyız. Ekonomik çıkarlarımızı savunmanın yanlış bir yanı yok, bunu yapmamak ahlaksızlık. Öncelik, çıkarları korumak. Çünkü demokrasinin sürekliliğini ancak bu koruma sağlar” dedi.

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italya, pirelli, ulusal çıkar, ekonomik, demokrasi, tehdit, tehlike