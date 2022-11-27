Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221127/pirelli-ceosu-provera-enerji-krizi-avrupada-demokrasiyi-tehlikeye-atiyor-1063897110.html
Pirelli CEO’su Provera: Enerji krizi Avrupa’da demokrasiyi tehlikeye atıyor
Pirelli CEO’su Provera: Enerji krizi Avrupa’da demokrasiyi tehlikeye atıyor
Rusya yaptırımlarıyla bağlantılı enerji krizinin Avrupa'yı ekonomik rekabet gücünü, dolayısıyla refahını kaybetme riskine soktuğunu belirten Pirelli CEO’su... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T20:35+0300
2022-11-27T20:35+0300
avrupa'da enerji krizi
italya
pirelli
ulusal çıkar
ekonomik
demokrasi
tehdit
tehlike
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102879/80/1028798081_0:0:3976:2237_1920x0_80_0_0_01f2d15b6673c1f7f9ff7aab57ae194b.jpg
İlk kez post-faşist hükümetin kurulduğu İtalya'da lastik devinden "Enerji krizi, Avrupa demokrasisini tehdit ediyor" uyarısı geldi. İtalyan basınına konuşan Pirelli CEO’su Marco Tronchetti Provera, “Avrupa ekonomik rekabet gücünü kaybederse refah modelini tehlikeye atacak" diyerek ekledi:"Tarih bunun genellikle demokrasiyi tehlikeye atmak anlamına geldiğini gösteriyor."'Avrupa’da onlarca yıl boyunca oluşturulan her şeyi çöpe atmayalım'“Birincil sorun tabii ki enerji faturaları. Fiyatlar yüzünden Avrupalı şirketler rakiplerine kıyasla rekabet gücünü kaybediyor. Bu, olağanüstü bir durum. Kontratları kaybediyoruz" diye yakınan Provera, "Enerji krizine acil tepki olmazsa, Avrupa’da onlarca yıl boyunca oluşturulan her şeyi çöpe atmış olacağız” diye çıkıştı. 'Ekonomik çıkarlarımızı savunmanın yanlış yanı yok'Enerji krizini ABD ve Asya’yı büyük ölçüde etkilemediği için 'asimetrik' diye niteleyen Pirelli CEO’su, bu bağlamda, Avrupa’yı diğer küresel oyuncularla rekabette kendi ekonomik çıkarlarını korumaya çağırdı:“Elbette tarihi müttefiklerimizle ortak Batılı değerleri paylaşmaya devam etmeliyiz. Ama bunu pragmatik biçimde yapmalıyız. Ekonomik çıkarlarımızı savunmanın yanlış bir yanı yok, bunu yapmamak ahlaksızlık. Öncelik, çıkarları korumak. Çünkü demokrasinin sürekliliğini ancak bu koruma sağlar” dedi.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102879/80/1028798081_0:0:3976:2983_1920x0_80_0_0_3d960c073e211659885b5fe81fa6bed0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, pirelli, ulusal çıkar, ekonomik, demokrasi, tehdit, tehlike
italya, pirelli, ulusal çıkar, ekonomik, demokrasi, tehdit, tehlike

Pirelli CEO’su Provera: Enerji krizi Avrupa’da demokrasiyi tehlikeye atıyor

20:35 27.11.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARYA model shows off the Pirelli Cinturato P1 plus tires
A model shows off the Pirelli Cinturato P1 plus tires - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARY
Abone olTelegram
Rusya yaptırımlarıyla bağlantılı enerji krizinin Avrupa'yı ekonomik rekabet gücünü, dolayısıyla refahını kaybetme riskine soktuğunu belirten Pirelli CEO’su, "Tarih bunun demokrasiyi tehlikeye atmak anlamına geldiğini gösteriyor” dedi.
İlk kez post-faşist hükümetin kurulduğu İtalya'da lastik devinden "Enerji krizi, Avrupa demokrasisini tehdit ediyor" uyarısı geldi.
İtalyan basınına konuşan Pirelli CEO’su Marco Tronchetti Provera, “Avrupa ekonomik rekabet gücünü kaybederse refah modelini tehlikeye atacak" diyerek ekledi:
"Tarih bunun genellikle demokrasiyi tehlikeye atmak anlamına geldiğini gösteriyor."

'Avrupa’da onlarca yıl boyunca oluşturulan her şeyi çöpe atmayalım'

“Birincil sorun tabii ki enerji faturaları. Fiyatlar yüzünden Avrupalı şirketler rakiplerine kıyasla rekabet gücünü kaybediyor. Bu, olağanüstü bir durum. Kontratları kaybediyoruz" diye yakınan Provera, "Enerji krizine acil tepki olmazsa, Avrupa’da onlarca yıl boyunca oluşturulan her şeyi çöpe atmış olacağız” diye çıkıştı.

'Ekonomik çıkarlarımızı savunmanın yanlış yanı yok'

Enerji krizini ABD ve Asya’yı büyük ölçüde etkilemediği için 'asimetrik' diye niteleyen Pirelli CEO’su, bu bağlamda, Avrupa’yı diğer küresel oyuncularla rekabette kendi ekonomik çıkarlarını korumaya çağırdı:
“Elbette tarihi müttefiklerimizle ortak Batılı değerleri paylaşmaya devam etmeliyiz. Ama bunu pragmatik biçimde yapmalıyız. Ekonomik çıkarlarımızı savunmanın yanlış bir yanı yok, bunu yapmamak ahlaksızlık. Öncelik, çıkarları korumak. Çünkü demokrasinin sürekliliğini ancak bu koruma sağlar” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала