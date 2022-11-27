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https://sputniknews.com.tr/20221127/peskov-rus-turk-iliskilerinin-duzeyi-suriyedeki-uyusmazliklari-diyalogla-cozme-imkani-sunuyor---1063885501.html
Peskov: Rus-Türk ilişkilerinin düzeyi, Suriye'deki uyuşmazlıkları diyalogla çözme imkanı sunuyor
Peskov: Rus-Türk ilişkilerinin düzeyi, Suriye'deki uyuşmazlıkları diyalogla çözme imkanı sunuyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus-Türk ilişkilerinin düzeyinin Suriye'yle ilgili görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözme imkanı sunduğunu söyledi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T13:30+0300
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dünya
dmitriy peskov
rusya
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Rus devlet televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' adlı programa demeç veren Peskov, "Türkiye'yle Suriye konusunda görüş ayrılıklarımız var. Daha önce onları Soçi'de çözmeyi ve ortadan kaldırmayı başardık. Hatırladığınız gibi, iki bakanın okuduğu bir belge imzalandı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını duyduk, bizim temsilcilerimiz de Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirme durumundan memnun olmadığımızı belirten açıklamalar yaptı" dedi. "Ancak Türkiye ile başka bir mükemmel hikaye daha var. İlişkilerimizin düzeyi ve siyasi bilgelik, bu tür görüş ayrılıklarını cepheleşme yoluyla değil, uzun ve gergin de olsa müzakereler yoluyla çözmemize izin veriyor" diye devam eden Peskov, "Bu karşılıklı anlayış ve karşılıklı saygı düzeyi, bu tür zor durumları bile istişare etmek için gerçekten iyi bir temel" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221124/rusya-erdoganla-esadin-gorusmesi-icin-platform-saglamaya-haziriz-1063788219.html
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dmitriy peskov, rusya, türkiye, suriye
dmitriy peskov, rusya, türkiye, suriye

Peskov: Rus-Türk ilişkilerinin düzeyi, Suriye'deki uyuşmazlıkları diyalogla çözme imkanı sunuyor

13:30 27.11.2022 (güncellendi: 13:31 27.11.2022)
© AAErdoğan ve Putin
Erdoğan ve Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus-Türk ilişkilerinin düzeyinin Suriye'yle ilgili görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözme imkanı sunduğunu söyledi.
Rus devlet televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' adlı programa demeç veren Peskov, "Türkiye'yle Suriye konusunda görüş ayrılıklarımız var. Daha önce onları Soçi'de çözmeyi ve ortadan kaldırmayı başardık. Hatırladığınız gibi, iki bakanın okuduğu bir belge imzalandı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını duyduk, bizim temsilcilerimiz de Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirme durumundan memnun olmadığımızı belirten açıklamalar yaptı" dedi.
"Ancak Türkiye ile başka bir mükemmel hikaye daha var. İlişkilerimizin düzeyi ve siyasi bilgelik, bu tür görüş ayrılıklarını cepheleşme yoluyla değil, uzun ve gergin de olsa müzakereler yoluyla çözmemize izin veriyor" diye devam eden Peskov, "Bu karşılıklı anlayış ve karşılıklı saygı düzeyi, bu tür zor durumları bile istişare etmek için gerçekten iyi bir temel" ifadelerini kullandı.
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