Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221127/oyuncu-guzin-coragan-hayatini-kaybetti-1063897888.html
Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisiyle tanınan oyuncu Güzin Çorağan 79 yaşında yaşama veda etti. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T20:55+0300
2022-11-27T20:59+0300
öldü
güzin çorağan
türkiye
oyuncu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063897999_0:0:755:426_1920x0_80_0_0_369c9856463e9f25d9f6f461e0621354.jpg
Sinema ve tiyatro oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti. Çorağan'ın ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063897999_156:0:748:444_1920x0_80_0_0_48653f6cfbbfbe3b8d218436b50bc737.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
öldü, güzin çorağan, oyuncu
öldü, güzin çorağan, oyuncu

Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti

20:55 27.11.2022 (güncellendi: 20:59 27.11.2022)
© FotoğrafGüzin Çorağan
Güzin Çorağan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Bizimkiler dizisiyle tanınan oyuncu Güzin Çorağan 79 yaşında yaşama veda etti.
Sinema ve tiyatro oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti. Çorağan'ın ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала