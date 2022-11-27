https://sputniknews.com.tr/20221127/oyuncu-guzin-coragan-hayatini-kaybetti-1063897888.html
Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisiyle tanınan oyuncu Güzin Çorağan 79 yaşında yaşama veda etti. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T20:55+0300
2022-11-27T20:55+0300
2022-11-27T20:59+0300
öldü
güzin çorağan
türkiye
oyuncu
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Sinema ve tiyatro oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti. Çorağan'ın ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
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öldü, güzin çorağan, oyuncu
öldü, güzin çorağan, oyuncu
Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
20:55 27.11.2022 (güncellendi: 20:59 27.11.2022) Abone ol
Bizimkiler dizisiyle tanınan oyuncu Güzin Çorağan 79 yaşında yaşama veda etti.
Sinema ve tiyatro oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti. Çorağan'ın ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.