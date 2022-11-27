https://sputniknews.com.tr/20221127/milli-basketbolcu-sengun-nbade-kariyer-rekoru-kirdi-1063882934.html
Milli basketbolcu Şengün, NBA'de kariyer rekoru kırdı
Milli basketbolcu Şengün, NBA'de kariyer rekoru kırdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 19 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma, 2 blokla oynadığı Oklahoma City Thunder maçını... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T11:48+0300
2022-11-27T11:48+0300
2022-11-27T11:48+0300
nba
spor
rekor
alperen şengün
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NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, konuk ettiği Thunder'ı yenerek bu sezon ilk defa üst üste galibiyet aldı. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 ribauntla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra, 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla da istatistik kağıdını doldurdu. Jalen Green de 28 sayı, 9 asistle Alperen'e eşlik etti. Thunder cephesindeyse Shai Gilgeous-Alexander 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
nba, rekor, alperen şengün
nba, rekor, alperen şengün
Milli basketbolcu Şengün, NBA'de kariyer rekoru kırdı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 19 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma, 2 blokla oynadığı Oklahoma City Thunder maçını 118-105 kazandı.
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi.
Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, konuk ettiği Thunder'ı yenerek bu sezon ilk defa üst üste galibiyet aldı.
Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 ribauntla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra, 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla da istatistik kağıdını doldurdu. Jalen Green de 28 sayı, 9 asistle Alperen'e eşlik etti. Thunder cephesindeyse Shai Gilgeous-Alexander 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu.