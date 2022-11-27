https://sputniknews.com.tr/20221127/milli-basketbolcu-sengun-nbade-kariyer-rekoru-kirdi-1063882934.html

Milli basketbolcu Şengün, NBA'de kariyer rekoru kırdı

Milli basketbolcu Şengün, NBA'de kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 19 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma, 2 blokla oynadığı Oklahoma City Thunder maçını... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

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2022-11-27T11:48+0300

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nba

spor

rekor

alperen şengün

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NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, konuk ettiği Thunder'ı yenerek bu sezon ilk defa üst üste galibiyet aldı. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 ribauntla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra, 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla da istatistik kağıdını doldurdu. Jalen Green de 28 sayı, 9 asistle Alperen'e eşlik etti. Thunder cephesindeyse Shai Gilgeous-Alexander 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

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nba, rekor, alperen şengün