https://sputniknews.com.tr/20221127/mansur-yavas-amacimiz-kizilayi-tumuyle-yeniden-ayaga-kaldirmak-1063869920.html

Mansur Yavaş: Amacımız Kızılay’ı tümüyle yeniden ayağa kaldırmak

Mansur Yavaş: Amacımız Kızılay’ı tümüyle yeniden ayağa kaldırmak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay İzmir Caddesi esnafıyla bir araya gelerek projelerini anlattı. İzmir Caddesi ve çevresini yeniden... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

mansur yavaş

ankara

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte esnafıyla bir araya geldiÇankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yavuz ile birlikte Ankara’nın en işlek bölgelerinden biri olan Kızılay İzmir Caddesi esnafını ziyaret eden Yavaş; bölgenin yeniden canlandırılması için işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.Bölgede hayata geçirilecek projeler anlatıldıABB Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay İzmir Caddesi ve çevresini canlandırmak için hayata geçirilecek projeleri tek tek anlatırken, “Amacımız Kızılay’ı tümüyle ayağa kaldırmak” dedi. Yavaş, Ankara’nın merkezi konumundaki Kızılay ve İzmir Caddesi çevresinde yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.Toplantıda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de bölgede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bir sunum yaptı.Bölge esnafı ile yapılan toplantının ardından Yavaş; pasajları ve dükkânları da tek tek gezerek ‘hayırlı işler’ dileklerini iletti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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mansur yavaş, ankara