Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221127/mansur-yavas-amacimiz-kizilayi-tumuyle-yeniden-ayaga-kaldirmak-1063869920.html
Mansur Yavaş: Amacımız Kızılay’ı tümüyle yeniden ayağa kaldırmak
Mansur Yavaş: Amacımız Kızılay’ı tümüyle yeniden ayağa kaldırmak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay İzmir Caddesi esnafıyla bir araya gelerek projelerini anlattı. İzmir Caddesi ve çevresini yeniden... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T00:00+0300
2022-11-27T00:01+0300
türkiye
mansur yavaş
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1a/1063869746_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_991ba1d625981017c0c0e9fab84ad7ae.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte esnafıyla bir araya geldiÇankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yavuz ile birlikte Ankara’nın en işlek bölgelerinden biri olan Kızılay İzmir Caddesi esnafını ziyaret eden Yavaş; bölgenin yeniden canlandırılması için işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.Bölgede hayata geçirilecek projeler anlatıldıABB Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay İzmir Caddesi ve çevresini canlandırmak için hayata geçirilecek projeleri tek tek anlatırken, “Amacımız Kızılay’ı tümüyle ayağa kaldırmak” dedi. Yavaş, Ankara’nın merkezi konumundaki Kızılay ve İzmir Caddesi çevresinde yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.Toplantıda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de bölgede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bir sunum yaptı.Bölge esnafı ile yapılan toplantının ardından Yavaş; pasajları ve dükkânları da tek tek gezerek ‘hayırlı işler’ dileklerini iletti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1a/1063869746_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ef61320be4e222303f695f4f68b5a95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, ankara
mansur yavaş, ankara

Mansur Yavaş: Amacımız Kızılay’ı tümüyle yeniden ayağa kaldırmak

00:00 27.11.2022 (güncellendi: 00:01 27.11.2022)
© AAMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay İzmir Caddesi esnafıyla bir araya gelerek projelerini anlattı. İzmir Caddesi ve çevresini yeniden canlandıracaklarını ifade eden Yavaş, “Amacımız Kızılay’ı tümüyle yeniden ayağa kaldırmak” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte esnafıyla bir araya geldi
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yavuz ile birlikte Ankara’nın en işlek bölgelerinden biri olan Kızılay İzmir Caddesi esnafını ziyaret eden Yavaş; bölgenin yeniden canlandırılması için işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Bölgede hayata geçirilecek projeler anlatıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay İzmir Caddesi ve çevresini canlandırmak için hayata geçirilecek projeleri tek tek anlatırken, “Amacımız Kızılay’ı tümüyle ayağa kaldırmak” dedi. Yavaş, Ankara’nın merkezi konumundaki Kızılay ve İzmir Caddesi çevresinde yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.
Toplantıda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de bölgede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bir sunum yaptı.
Bölge esnafı ile yapılan toplantının ardından Yavaş; pasajları ve dükkânları da tek tek gezerek ‘hayırlı işler’ dileklerini iletti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала