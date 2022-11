https://sputniknews.com.tr/20221127/kilicdaroglu-sizden-tek-istedigimiz-sandiga-gidip-oy-kullanmaniz-guvenligi-biz-saglayacagiz-1063892907.html

Kılıçdaroğlu: Sizden tek istediğimiz sandığa gidip oy kullanmanız, güvenliği biz sağlayacağız

Üniversite öğrencileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sizden tek istediğimiz sandığa gidip oy kullanmanız, o kadar. Onun dışındaki güvenliği biz... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.Eğitim sisteminin tümüyle iflas ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu, sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Başarılı bir eğitimin göstergelerini sıralayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de eğitim sisteminin ezbere dayandığını ve test çözmeyle geçtiğini bu nedenle merak duygusunun büyümediğini aktardı.'Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hiç kimse gelmedi'Eğitim reformunda en başarılı ülkenin Finlandiya olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu başarılı eğitim reformunu yapan bakan yardımcısını Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi. Bakan yardımcısının Türkiye'ye geldiğini, Milli Eğitim Bakanlığı dahil olmak üzere eğitim bileşenlerinin tümüne haber gönderdiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:YÖK'ün kaldırılması, üniversitelerin kendi kültürlerini oluşturması ve kendi dekanlarını belirlemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, üniversitelerin bilgi üreten kurum haline gelmesinin önemli olduğunu kaydetti.Amerika'da teknoloji konusunda dünyanın bir numaralı üniversitesindeki akademisyenlerle ve öğrencilerle görüştüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, bilimde ve teknolojide gelişmelerin nasıl olduğunu ve Türkiye'nin ne durumda bulunduğunu gördüğünü söyledi.Dünyadaki gelişmelerden habersiz olunması durumunda ülkenin yönetilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, iç kavgalar içinde kısır çekişmelerin kimseye bir şey kazandırmayacağına işaret etti.Türkiye'yi ileriye taşımanın yolunun üniversiteler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılın en önemli aktörünün üniversiteler olduğunu, bilgi üretmeyen bir ülkenin geleceğinin olmayacağını dile getirdi.Osmanlı'nın, Sanayi Devrimini kaçırdığı için battığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şu anda teknoloji çağında olunduğunu, teknoloji devriminin kaçırılmaması gerektiğini söyledi.Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Her sandıkta görevli arkadaşlarımız olacak'Bir öğrencinin "Son zamanlarda birkaç bomba patladı ve sosyal medyanın kapanmasından hiçbir habere ulaşamadık. Bu durumun aynısının seçim gecesi olması durumunda ne gibi önlemler almayı planlıyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:Büyük merkezlerin tümünde barolarla sözleşme yaptıklarını, her okulun önünde mutlaka bir avukat olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, sorun çıktığında oradaki görevli avukatın hemen gidip olaya müdahale edeceğini anlattı.Kılıçdaroğlu, gençlere şöyle seslendi:Bir öğrencinin "Altılı masa olarak iktidara gelindiği takdirde parlamenter sisteme geçileceği söyleniyor. İktidara gelindiği takdirde başkanlık sisteminde kalınma ihtimali var mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Şu çok önemli, seçeceğiniz cumhurbaşkanı adayı, egosunun esiri olmayacak. Egosunun esiri olursa şöyle bir tablo ortaya çıkar, 'Oh ne güzel ya cumhurbaşkanı seçildim, bir imzayla her şey oluyor, nereden çıktı bu güçlendirilmiş parlamenter sistem? Ben bunu kabul ediyorum ve böyle devam edeceğim' derse olmaz. O nedenle Cumhurbaşkanı adayının, egosunu yenen, devleti bilen, devleti tanıyan, altılı masayı yine çalıştıracak olan temel bazı kararları beraber müşterek alma sözü veren birisinin olması lazım. Bu çerçevede hareket ediyoruz. Başkanlık sisteminde kalma ihtimali var mı? Hayır" şeklinde konuştu."Şu an ki gençlerin diğer kuşaklardan ayrı olduğu söyleniyor. CHP olarak gençlere nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin, üniversite öğrencilerinin, üniversiteyi bitirenlerin, herkesin kendine göre beklentisinin olduğunu ifade etti.Gençlerin özgürlük istediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Benim özgür dünyama neden siyasetçi müdahale ediyor? Benim tweetime neden müdahale ediyor? diye eleştiriler de var. Bu çerçevede biz gençlere yaklaşıyoruz, gençlerle konuşuyoruz" dedi.Geleceği büyük ölçüde yurt dışında arayan, bu gidişten kaygı duyan ve geleceği dışarıda arayan umutsuz bir gençlik bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, gençlerin umutsuz ve geleceği yurt dışında aramalarının temel bir nedeni olduğunu kaydetti.Kılıçdaroğlu, "Benim kuşağım, bizler babamızdan daha iyi bir eğitim aldık ve babamızdan daha iyi bir gelir standardını yakaladık. Sizin kuşağınız ise babanızdan annenizden daha iyi bir eğitim almanıza rağmen onlardan daha düşük bir gelire mahkum ediliyorsunuz. Bu mutsuzluk yaratıyor. Bunu sakın unutmayın. Bu bizim Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanıyor. Daha iyi eğitim alan bir kuşak, annelerinden ve babalarından daha düşük bir gelire mahkum ediliyorlar. Çünkü gelir dağılımında olağanüstü bozulma var" değerlendirmesini yaptı.Bu tablonun umutsuzluk yarattığını, gençlerin yurt dışına gitmek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yurt dışında ise bütün gençlere kapı aralanıyor. 'Gelin' diyor çünkü sıfır maliyetle üniversite mezunu olacak. Bütün maliyeti zaten Türkiye çekti. Anneler, babalar çekti. Oraya gidiyorsunuz, sıfır maliyetli üniversite mezunu birisi. Alıyor. Buradan çıkarmak lazım Türkiye'yi" diye konuştu.'Seçim Kanunu bir darbe hukuku ürünüdür'"Türkiye demokrasi adına neler kaybetti?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:"Olası iktidarınızda halktan yana mı yoksa haktan yana mı bir politika izlemeyi düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Doğanın, sokaktaki kedinin, köpeğin, ağacın da hakkı bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ağacı istediğiniz gibi kesemezsiniz. Bir suyu istediğiniz gibi kesemezsiniz. Doğayı istediğiniz gibi tahrip edemezsiniz. Türkiye bunda çok gerilerde aslında. Gençlerde ileride bu duygularda ama Türkiye çok geride" dedi.'Halkın her katmanıyla sıcak, samimi ilişkiler kurmak istiyoruz'Kömür santrallerini kim yapıyorsa dünyanın hiçbir finans kuruluşunun oraya kredi açmayacağı konusunda karar aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "'Dünyanın neresinde olursanız olun çevreyi mi kirletiyorsunuz asla açmayacağız' diyorlar. Biz Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık. Şimdi iklim anlaşmasına uymazsanız ve sizin burada kömür santralleri olursa bizim ihracatçı, Avrupa Birliği'ne mal ihraç ettiğinde ek vergi ödemek zorunda kalacak. Yani rekabet eşitliği bozacak. Dünya bizi zorluyor aslında. Dünyayla beraber eşit koşullarda demokrasi içinde gelişelim diye" şeklinde konuştu.Kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin 1935'teki kurultayını hatırlattı.Kılıçdaroğlu, o dönemin tek parti dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta olduğunu, kurultay konusunun "Kadına peçe ve çarşaf yasaklansın mı yasaklanmasın mı? Bu konuda kanun teklifi verelim mi? Vermeyelim mi?" olduğunu söyledi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

kemal kılıçdaroğlu, seçim, oy, gençler