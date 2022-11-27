https://sputniknews.com.tr/20221127/kayseride-sanal-mezar-ziyareti-ile-e-dua-uygulamasi-1063889156.html
Kayseri'de sanal mezar ziyareti ile e-dua uygulaması: 1 milyon 265 bin kez tıklandı
Kayseri'de sanal mezar ziyareti ile e-dua uygulaması: 1 milyon 265 bin kez tıklandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir mahalle mezarlığına 20 yıl önce internet sitesi yapıldı. Sitede mezarlık ziyaret edip e-dua okunabiliyor. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T15:05+0300
2022-11-27T15:05+0300
2022-11-27T15:16+0300
kayseri
mezar
türkiye
dua
internet
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Kayseri'nin Develi ilçesi Gazi Mahallesi’nde 20 yıl önce, 'mezarlığa sanal ziyaret' uygulaması başlatıldı. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde tıklanan uygulama, ölenlerin yakınlarının sanal alemde dua okumasını sağlıyor.Memleketlerine gelemeyen insanlar, sanal uygulamayı cep telefonlarına indirerek aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret ediyor. Uygulamada dua tuşuna basarak dualarını yapmış oluyorlar.Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran uygulamayı şöyle anlattı:Kent Tarih Araştırmacısı olan Nezir Ötegen ise, "Develi’de somut olmayan kültürel mirasın araştırmasını yapıyorum. Burada somut olmayan miraslarımızdan bir tanesi de belki de Türkiye’de ilk olacak uygulama sanal alemde mezarlık ziyareti. Develi’nin Gazi Mahallesi’nde mezarlık ziyaretlerinde yeni bir uygulama olarak yaklaşık 20 yıl önce resmi internet sitesi üzerinden vefat edenlerin bilgileri ve kabir fotoğrafları sanal ortama yüklendi. Yakınları da sanal olarak ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bunun özellikle pandemi döneminde bir alternatif olduğunu gördük. Pandemi dönemindeki yurt içindeki ve yurt dışındaki insanlarımız bu ziyaretlerini böylelikle gerçekleştirebildiler” ifadelerini kullandı.
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kayseri, mezar, dua, internet
Kayseri'de sanal mezar ziyareti ile e-dua uygulaması: 1 milyon 265 bin kez tıklandı
15:05 27.11.2022 (güncellendi: 15:16 27.11.2022) Abone ol
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir mahalle mezarlığına 20 yıl önce internet sitesi yapıldı. Sitede mezarlık ziyaret edip e-dua okunabiliyor.
Kayseri'nin Develi ilçesi Gazi Mahallesi’nde 20 yıl önce, 'mezarlığa sanal ziyaret' uygulaması başlatıldı. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde tıklanan uygulama, ölenlerin yakınlarının sanal alemde dua okumasını sağlıyor.
Memleketlerine gelemeyen insanlar, sanal uygulamayı cep telefonlarına indirerek aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret ediyor. Uygulamada dua tuşuna basarak dualarını yapmış oluyorlar.
Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran uygulamayı şöyle anlattı:
“Bu uygulama 20 yıl öncesinde başladı. Sanal mezar ziyareti olarak mahallemizin resmi internet sitesine ulaştığınız zaman Almanya’dan, Hollanda’dan veya il dışında yaşayan gurbetçilerimiz vefat eden yakınlarına bir Fatiha okuyabilmek için bu uygulamayı kullanıyorlar. Pandemide çok güzel bir uygulama oldu. Pandemi nedeniyle mahallemizde yaşayanlar buraya gelememişti ama bu uygulama ile ziyaretlerini gerçekleştirmiş oldular. Bu uygulamayı kullanmaktan çok memnunuz.”
Kent Tarih Araştırmacısı olan Nezir Ötegen ise, "Develi’de somut olmayan kültürel mirasın araştırmasını yapıyorum. Burada somut olmayan miraslarımızdan bir tanesi de belki de Türkiye’de ilk olacak uygulama sanal alemde mezarlık ziyareti. Develi’nin Gazi Mahallesi’nde mezarlık ziyaretlerinde yeni bir uygulama olarak yaklaşık 20 yıl önce resmi internet sitesi üzerinden vefat edenlerin bilgileri ve kabir fotoğrafları sanal ortama yüklendi. Yakınları da sanal olarak ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bunun özellikle pandemi döneminde bir alternatif olduğunu gördük. Pandemi dönemindeki yurt içindeki ve yurt dışındaki insanlarımız bu ziyaretlerini böylelikle gerçekleştirebildiler” ifadelerini kullandı.