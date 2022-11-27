https://sputniknews.com.tr/20221127/kayseride-sanal-mezar-ziyareti-ile-e-dua-uygulamasi-1063889156.html

Kayseri'de sanal mezar ziyareti ile e-dua uygulaması: 1 milyon 265 bin kez tıklandı

Kayseri'de sanal mezar ziyareti ile e-dua uygulaması: 1 milyon 265 bin kez tıklandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir mahalle mezarlığına 20 yıl önce internet sitesi yapıldı. Sitede mezarlık ziyaret edip e-dua okunabiliyor. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T15:05+0300

2022-11-27T15:05+0300

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Kayseri'nin Develi ilçesi Gazi Mahallesi’nde 20 yıl önce, 'mezarlığa sanal ziyaret' uygulaması başlatıldı. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde tıklanan uygulama, ölenlerin yakınlarının sanal alemde dua okumasını sağlıyor.Memleketlerine gelemeyen insanlar, sanal uygulamayı cep telefonlarına indirerek aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret ediyor. Uygulamada dua tuşuna basarak dualarını yapmış oluyorlar.Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran uygulamayı şöyle anlattı:Kent Tarih Araştırmacısı olan Nezir Ötegen ise, "Develi’de somut olmayan kültürel mirasın araştırmasını yapıyorum. Burada somut olmayan miraslarımızdan bir tanesi de belki de Türkiye’de ilk olacak uygulama sanal alemde mezarlık ziyareti. Develi’nin Gazi Mahallesi’nde mezarlık ziyaretlerinde yeni bir uygulama olarak yaklaşık 20 yıl önce resmi internet sitesi üzerinden vefat edenlerin bilgileri ve kabir fotoğrafları sanal ortama yüklendi. Yakınları da sanal olarak ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bunun özellikle pandemi döneminde bir alternatif olduğunu gördük. Pandemi dönemindeki yurt içindeki ve yurt dışındaki insanlarımız bu ziyaretlerini böylelikle gerçekleştirebildiler” ifadelerini kullandı.

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