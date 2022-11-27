https://sputniknews.com.tr/20221127/kalin-guvenligimizi-saglamak-noktasinda-hicbir-ulkeden-izin-almamiz-icazet-almamiz-soz-konusu-degil-1063872362.html

Kalın: Güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir ülkeden izin almamız icazet almamız söz konusu değil

Kalın: Güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir ülkeden izin almamız icazet almamız söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Pençe-Kılıç harekatıyla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Açıkçası bizim güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T01:40+0300

2022-11-27T01:40+0300

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Çırağın Sarayı'nda dünyaca ünlü prestijli kalemlerin sergilendiği kalem festivali PenFest'e katılan Kalın burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.İstanbul'da böyle bir festivalin yapılmasının gurur verici olduğunu belirten Kalın, burada kalemin sadece bir araç değil aynı zamanda bir sanat olduğuna dair örneklerin sergilendiğini belirtti.Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO zirvesi marjında imzaladıkları Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Ortak Mekanizma'nın 25 Kasım'da Stokholm'deki ikinci toplantısında hangi konuların değerlendirildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kalın, birinci amaçlarının mutabakat muhtırasında yer alan ana maddeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.'Somut adımların atılması NATO sürecini hızlandıracaktır'Mutabakat muhtırası çerçevesinde hangi adımların atılacağının, ikili düzeyde ve üçlü düzeyde toplantıda değerlendirildiğini belirten Kalın, şunları söyledi:Kalın, İsveç'te anayasa değişikliğinin yapıldığını, terörle mücadele yasasının yeniden yazılması ve 1 Ocak itibarıyla da yürürlüğe girmesinin söz konusu olduğunu dile getirerek, "Türkiye'ye karşı terör suçları işleyen şahısların, örgütlerin ve benzeri yapıların bu ülkelerde artık faaliyet göstermemesi yönünde de bir irade oluşuyor. Bunun somut adımlarla devam ettirilmesi, takip edilmesi, hayata geçirilmesi elbette NATO sürecini de hızlandıracaktır. Bu çerçevede olumlu adımlar atılmakla birlikte, dediğim gibi henüz yapılması gereken şeyler var. Ama doğru bir istikamette ilerlediğimizi, Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu konuda bir çaba ve gayretin içerisinde olduğunu ve bu yönde atılacak adımları da devam ettirmek için ilgili birimlerimizin yakın temas halinde olacağını söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesiyle, kendi göbeğini kendisi keser'Türkiye'nin sınır ötesine yaptığı operasyonlara ilişkin ABD'nin açıklamaları hatırlatılan Kalın, şöyle devam etti:Türkiye'nin üç örgüt, PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye karşı mücadele eden tek NATO üyesi olduğunu söyleyen Kalın, bu mücadele geri adım atılmayacağını, Suriye ve Irak sınırında Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinin sağladığı imkan ve yetkiler çerçevesinde adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.Kalın, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını belirterek, terörle mücadele ederek o ülkelere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.Amaçlarının ülkenin her manada güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Kalın, "Zaten çağdaş terörle mücadele konsepti, terör tehdidini sınırda değil, yerinde ele alıp bertaraf etmeyi amaçlamaktadır. Bunu başka ülkeler de yapıyor. Başka ülkeler yaptığı zaman binlerce kilometre ötede kendisine yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda hiç tereddüt etmeden, adım atan ülkelerin Türkiye'nin hemen sınırında, yanı başında meydana gelen terör tehditlerine ve saldırılarına karşı aksiyon almasını eleştirmeleri elbette tutarsızlıktır. Ama dediğim gibi bunların bizim için bir bağlayıcılığı, bir geçerliliği söz konusu değil. Biz kendi ülkemizin güvenliği için kararlı, tutarlı ve uzun vadeli adımlar atmak suretiyle bu tehditleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Kalın, açıklamasının ardından, kalem tasarımcılarını gezerek sohbet etti.Festivalde birçok ünlü markanın kalemleri sergilendi.

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