İstiklal Caddesi'nde yer alan 4 simge yapı İBB tarafından yeniden hayata döndürülüyor
00:36 27.11.2022 (güncellendi: 00:37 27.11.2022)
© AAEkrem İmamoğlu
© AA
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yer alan 4 simge yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeniden hayata döndürülüyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'ne değer katmak adına restore edilen Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han'ı basın mensuplarıyla birlikte gezdi.
İncelemeye Beyoğlu Sineması'ndan başlayan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'un pek çok noktasında İBB Miras ekipleri tarafından çalışmaların sürdürüldüğüne değinerek, şunları kaydetti:
"Zaman içerisinde bunları sizlere göstereceğiz. Adalar'daki Taş Mektep'ten, Fatih'teki Bulgurlu Köşkü'ne, Feshane'nin yeni anlayışla bitirilmesinden Haliç Tersanesi'nin farklı bir duyguyla kazandırılmasına varıncaya kadar sizler için pek çok sürprizimiz olacak. Arkadaşlarımız 1000'in üzerinde noktada İstanbul'a kazandırılması gereken değerli yapı ile ilgileniyor."
İmamoğlu, İstiklal Caddesi, Beyoğlu ve Pera'nın dünyanın en eski serbest ticaret bölgesi olduğunu vurgulayarak, tarihinden itibaren sosyal yaşam, ticaret ve sanatın merkezi olarak muazzam anılar biriktirmiş bir bölge olduğunu söyledi.
İstanbul'un geçmişine bakıldığında tüm zenginliklerin bir arada olduğunun görüleceğine işaret eden İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Şu an içerisinde bulunduğumuz Beyoğlu Sineması, muazzam anılar biriktirmiş bir yer. Beyoğlu Sineması'nın tekrar İstanbullulara renk katacak olmasından dolayı heyecan duyuyorum. 1900'lerden bu yana ayakta duran Casa Botter Apartmanı hemşerilerimize sergi ve gezi alanı olarak kazandırılacak. 120 yılı aşkın bir hikayeye sahip Botter Apartmanı'nın da ne kadar önemli tarihe sahip olduğunu göreceksiniz. Orası da kültür sanat ve tasarım merkezi olarak kazandırılacak. Yine Muammer Karaca Tiyatrosu'nda uzun yıllar yapımıyla ilgili çok fazla sorun vardı. Orada olan komşu başkonsolosluklarla olan münasebetleri en sağlıklı bir şekilde yürüterek inşaatımıza başladık. Bir yıl içerisinde de hayata geçirmeyi istiyoruz. Bir diğer mekanımız Metro Han, dünyanın en eski ikinci metrosunun üzerinde duran muhteşem bir çelik yapı. Burayı da bir kültür alanına dönüştüreceğiz. İstanbul'un can damarı olan bu alanda, Beyoğlu'nda, hissedilmesi gereken neresi varsa hayata kazandırmaya devam edeceğiz. Bütün bunları 29 Kasım'da Beyoğlu'nun stratejisini anlatmak ve vizyonunu ortaya koymak adına Ses Tiyatrosu'nda düzenleyeceğimiz bir toplantıda daha bütüncül olarak paylaşacağız."
Ekrem İmamoğlu daha sonra sırasıyla Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han'ı gezerek basın mensuplarıyla çalışmalara dair detayları paylaştı.
İmamoğlu, gezinin sonunda Tünel'den hareket ederek Taksim Meydanı'na giden nostaljik tramvayı kullandı.