İstiklal Caddesi'nde yer alan 4 simge yapı İBB tarafından yeniden hayata döndürülüyor

"Şu an içerisinde bulunduğumuz Beyoğlu Sineması, muazzam anılar biriktirmiş bir yer. Beyoğlu Sineması'nın tekrar İstanbullulara renk katacak olmasından dolayı heyecan duyuyorum. 1900'lerden bu yana ayakta duran Casa Botter Apartmanı hemşerilerimize sergi ve gezi alanı olarak kazandırılacak. 120 yılı aşkın bir hikayeye sahip Botter Apartmanı'nın da ne kadar önemli tarihe sahip olduğunu göreceksiniz. Orası da kültür sanat ve tasarım merkezi olarak kazandırılacak. Yine Muammer Karaca Tiyatrosu'nda uzun yıllar yapımıyla ilgili çok fazla sorun vardı. Orada olan komşu başkonsolosluklarla olan münasebetleri en sağlıklı bir şekilde yürüterek inşaatımıza başladık. Bir yıl içerisinde de hayata geçirmeyi istiyoruz. Bir diğer mekanımız Metro Han, dünyanın en eski ikinci metrosunun üzerinde duran muhteşem bir çelik yapı. Burayı da bir kültür alanına dönüştüreceğiz. İstanbul'un can damarı olan bu alanda, Beyoğlu'nda, hissedilmesi gereken neresi varsa hayata kazandırmaya devam edeceğiz. Bütün bunları 29 Kasım'da Beyoğlu'nun stratejisini anlatmak ve vizyonunu ortaya koymak adına Ses Tiyatrosu'nda düzenleyeceğimiz bir toplantıda daha bütüncül olarak paylaşacağız."