https://sputniknews.com.tr/20221127/istanbul-fatihte-sokakta-yururken-basina-kursun-isabet-eden-genc-hastanede-oldu-1063886431.html

İstanbul Fatih'te sokakta yürürken başına kurşun isabet eden genç hastanede öldü

İstanbul Fatih'te sokakta yürürken başına kurşun isabet eden genç hastanede öldü

Husumetli oldukları kişilerin bulunduğu yöne silahla ateş edip sokakta yürüyen 16 yaşındaki K.Y'yi vuran motosikletteki bir zanlı yakalandı, diğerinin ise... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T14:24+0300

2022-11-27T14:24+0300

2022-11-27T14:24+0300

yaşam

istanbul

fatih

kurşun

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İstanbul Fatih'te sokakta yürüdüğü sırada motosikletli iki şüpheliden birinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A19 Kasım gece saatlerinde motosikletli 2 zanlı, aralarında husumetli oldukları kişilerin bulunduğu yöne silahla ateş edip kaçtı. O sırada sokakta yürüyen 16 yaşındaki K.Y. ise şüphelilerin silahından çıkan kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye götürülen genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, motosikleti kullanan zanlı Y.E'yi gözaltına aldı. Silahı kullandığı belirlenen diğer şüpheli B.G'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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