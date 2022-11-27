https://sputniknews.com.tr/20221127/istanbul-fatihte-sokakta-yururken-basina-kursun-isabet-eden-genc-hastanede-oldu-1063886431.html
İstanbul Fatih'te sokakta yürürken başına kurşun isabet eden genç hastanede öldü
İstanbul Fatih'te sokakta yürürken başına kurşun isabet eden genç hastanede öldü
Husumetli oldukları kişilerin bulunduğu yöne silahla ateş edip sokakta yürüyen 16 yaşındaki K.Y'yi vuran motosikletteki bir zanlı yakalandı, diğerinin ise... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T14:24+0300
2022-11-27T14:24+0300
2022-11-27T14:24+0300
yaşam
istanbul
fatih
kurşun
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İstanbul Fatih'te sokakta yürüdüğü sırada motosikletli iki şüpheliden birinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A19 Kasım gece saatlerinde motosikletli 2 zanlı, aralarında husumetli oldukları kişilerin bulunduğu yöne silahla ateş edip kaçtı. O sırada sokakta yürüyen 16 yaşındaki K.Y. ise şüphelilerin silahından çıkan kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye götürülen genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, motosikleti kullanan zanlı Y.E'yi gözaltına aldı. Silahı kullandığı belirlenen diğer şüpheli B.G'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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İstanbul Fatih'te sokakta yürürken başına kurşun isabet eden genç hastanede öldü
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Husumetli oldukları kişilerin bulunduğu yöne silahla ateş edip sokakta yürüyen 16 yaşındaki K.Y'yi vuran motosikletteki bir zanlı yakalandı, diğerinin ise yakalanmasına çalışılıyor.
İstanbul Fatih'te sokakta yürüdüğü sırada motosikletli iki şüpheliden birinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A
19 Kasım gece saatlerinde motosikletli 2 zanlı, aralarında husumetli oldukları kişilerin bulunduğu yöne silahla ateş edip kaçtı. O sırada sokakta yürüyen 16 yaşındaki K.Y. ise şüphelilerin silahından çıkan kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Hastaneye götürülen genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, motosikleti kullanan zanlı Y.E'yi gözaltına aldı. Silahı kullandığı belirlenen diğer şüpheli B.G'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.