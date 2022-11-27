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https://sputniknews.com.tr/20221127/iran-dini-lideri-hamaney-muzakere-abd-ile-sorunlarimizi-cozmeyecek-1063871759.html
İran dini lideri Hamaney: Müzakere, ABD ile sorunlarımızı çözmeyecek
İran dini lideri Hamaney: Müzakere, ABD ile sorunlarımızı çözmeyecek
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Müzakere, ABD ile sorunumuzu çözmeyecek. Sorunumuzu çözecek şey ABD’ye fidye ödememizdir, ancak bu bir defaya mahsus... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T01:00+0300
2022-11-27T01:01+0300
dünya
besic milisleri
iran
ayetullah ali hamaney
devrim muhafızları ordusu
abd
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakerelerin, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestoları ve Washington'un Tahran üzerindeki baskısını sona erdirmeyeceğini ifade ederek, gösterilerin bastırılmasında ön saflarda yer alan gönüllü milis güçlerini övdü.İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü milis gücü Besic üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, ülkedeki protestoları ve ABD ile müzakere çağrılarını değerlendirdi.'Herhangi bir isyancı ve terörist cezalandırılmalıdır'Ülkede genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilere ilişkin Hamaney, "İsyancılarla mücadele, Besic'in en önemli görevlerinden biridir. İran'ın savaş alanı sokaklardaki bir avuç isyancıyla sınırlı değil ancak bu durum isyancıları göz ardı etmek anlamına gelmez. Herhangi bir isyancı ve terörist cezalandırılmalıdır" diye konuştu.Hamaney, göstericilere ilişkin "Bu birkaç kişi ya cahil ya da paralı asker" ifadesini kullandı.'Kalıcı fidye talep ediyorlar'Ülkedeki olayları, "Batı'nın İran'a uyguladığı baskının bir parçası" olarak değerlendiren Hamaney, şunları kaydetti:İran'daki gösterilerTahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.İran yönetimi, yaklaşık iki buçuk aydır devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü Besic milisleri, güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesinde ön saflarda yer alıyor.
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besic milisleri, iran, ayetullah ali hamaney, devrim muhafızları ordusu, abd
besic milisleri, iran, ayetullah ali hamaney, devrim muhafızları ordusu, abd

İran dini lideri Hamaney: Müzakere, ABD ile sorunlarımızı çözmeyecek

01:00 27.11.2022 (güncellendi: 01:01 27.11.2022)
© İHAİran lideri Ayetullah Ali Hamaney,
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© İHA
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Müzakere, ABD ile sorunumuzu çözmeyecek. Sorunumuzu çözecek şey ABD’ye fidye ödememizdir, ancak bu bir defaya mahsus değil, sürekli fidye ödemeliyiz” dedi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakerelerin, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestoları ve Washington'un Tahran üzerindeki baskısını sona erdirmeyeceğini ifade ederek, gösterilerin bastırılmasında ön saflarda yer alan gönüllü milis güçlerini övdü.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü milis gücü Besic üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, ülkedeki protestoları ve ABD ile müzakere çağrılarını değerlendirdi.

'Herhangi bir isyancı ve terörist cezalandırılmalıdır'

Ülkede genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilere ilişkin Hamaney, "İsyancılarla mücadele, Besic'in en önemli görevlerinden biridir. İran'ın savaş alanı sokaklardaki bir avuç isyancıyla sınırlı değil ancak bu durum isyancıları göz ardı etmek anlamına gelmez. Herhangi bir isyancı ve terörist cezalandırılmalıdır" diye konuştu.
Hamaney, göstericilere ilişkin "Bu birkaç kişi ya cahil ya da paralı asker" ifadesini kullandı.

'Kalıcı fidye talep ediyorlar'

Ülkedeki olayları, "Batı'nın İran'a uyguladığı baskının bir parçası" olarak değerlendiren Hamaney, şunları kaydetti:
"Siyasi bilgi sahibi olduklarını iddia eden ancak gazetelerde ve internette yaptıkları analizlerle insanı gerçekten üzen bir grup insan, bu isyanların bitmesi için ABD ile sorunların çözülmesi gerektiğini söylüyor. Müzakere, ABD ile sorunlarımızı çözmeyecek. ABD ile sorunumuzu tek bir şey çözebilir ve bu da fidye ödemektir ancak bu tek bir fidye değil, kalıcı fidye talep ediyorlar."

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.
İran yönetimi, yaklaşık iki buçuk aydır devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü Besic milisleri, güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesinde ön saflarda yer alıyor.
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