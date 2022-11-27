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https://sputniknews.com.tr/20221127/irak-opec--petrolunun-yuzde-11ini-biz-uretiyoruz-1063874075.html
Irak: OPEC + petrolünün yüzde 11'ini biz üretiyoruz
Irak: OPEC + petrolünün yüzde 11'ini biz üretiyoruz
Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu tarafından üretilen 43 milyon... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T03:24+0300
2022-11-27T03:27+0300
ekonomi
somo
irak
opec+
saadun muhsin
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Irak'ın yarı resmi El-Irakiyye televizyon kanalına açıklamalarda bulunan SOMO Genel Müdür Yardımcısı, OPEC'in Irak temsilcisi Saadun Muhsin, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti.Bu kararın küresel piyasaların dengelenmesinde önemli rol oynadığını aktaran Muhsin, petrol üretiminde azaltma kararının tüm ülkeleri üretim miktarlarına göre değişen oranlarda kapsadığını söyledi.Kararın Irak'ın petrol ihracatını etkilemediğini, bunun yerine yerli üretimde azalmaya neden olduğunu aktaran Muhsin, "OPEC+ grubu günde 43 milyon varil üretiyor ve bu üretimin yüzde 11'i Irak'a ait. Dolayısıyla üretimi iki milyon varil azaltma kararıyla Irak'ın üretimi de aynı oranda düşmüş oluyor" ifadelerini kullandı.OPEC+ grubunun 3 ve 4 Aralık'ta yapacağı toplantıya işaret eden Muhsin, "Mevcut kararın sürdürülmesine, yeni bir azaltma yapılmasına veya üretilen miktarların artırılmasına ilişkin gelecekte verilecek karar, piyasa durumunu dikkate alacak ve bir denge yaratmayı amaçlayacaktır" diye konuştu.Kovid-19 salgının yansımaları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Ukrayna krizi nedeniyle ciddi dalgalanmalar yaşandığına dikkati çeken Muhsin, fiyatların gelecek yıl varil başına en az 85-95 dolar arasında değişebileceği öngörüsünde bulundu.Ne olmuştu?OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik nedenlerle alındığını ifade etmişti.OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna krizinde Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve eleştirilerden en büyük payı örgütün önde gelen ortağı durumundaki Suudi Arabistan almıştı.
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somo, irak, opec+, saadun muhsin
somo, irak, opec+, saadun muhsin

Irak: OPEC + petrolünün yüzde 11'ini biz üretiyoruz

03:24 27.11.2022 (güncellendi: 03:27 27.11.2022)
© RTIrak petrol
Irak petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© RT
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Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu tarafından üretilen 43 milyon varilin yüzde 11'ini Irak'ın ürettiğini belirtti.
Irak'ın yarı resmi El-Irakiyye televizyon kanalına açıklamalarda bulunan SOMO Genel Müdür Yardımcısı, OPEC'in Irak temsilcisi Saadun Muhsin, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Bu kararın küresel piyasaların dengelenmesinde önemli rol oynadığını aktaran Muhsin, petrol üretiminde azaltma kararının tüm ülkeleri üretim miktarlarına göre değişen oranlarda kapsadığını söyledi.
Kararın Irak'ın petrol ihracatını etkilemediğini, bunun yerine yerli üretimde azalmaya neden olduğunu aktaran Muhsin, "OPEC+ grubu günde 43 milyon varil üretiyor ve bu üretimin yüzde 11'i Irak'a ait. Dolayısıyla üretimi iki milyon varil azaltma kararıyla Irak'ın üretimi de aynı oranda düşmüş oluyor" ifadelerini kullandı.
OPEC+ grubunun 3 ve 4 Aralık'ta yapacağı toplantıya işaret eden Muhsin, "Mevcut kararın sürdürülmesine, yeni bir azaltma yapılmasına veya üretilen miktarların artırılmasına ilişkin gelecekte verilecek karar, piyasa durumunu dikkate alacak ve bir denge yaratmayı amaçlayacaktır" diye konuştu.
Kovid-19 salgının yansımaları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Ukrayna krizi nedeniyle ciddi dalgalanmalar yaşandığına dikkati çeken Muhsin, fiyatların gelecek yıl varil başına en az 85-95 dolar arasında değişebileceği öngörüsünde bulundu.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik nedenlerle alındığını ifade etmişti.
OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna krizinde Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve eleştirilerden en büyük payı örgütün önde gelen ortağı durumundaki Suudi Arabistan almıştı.
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