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Fatih Erbakan: Mısır ve Suriye ile temasların devam etmesini istiyoruz
Fatih Erbakan: Mısır ve Suriye ile temasların devam etmesini istiyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak biz Mısır ve Suriye ile temasların devam etmesini istiyor ve bu yöndeki... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T00:30+0300
2022-11-27T00:38+0300
türkiye
mısır
yeniden refah partisi
fatih erbakan
recep tayyip erdoğan
abdülfettah el sisi
suriye
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Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Fatih Erbakan, partisinin Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin tokalaşması sonrası gündeme gelen olası Mısır ve Suriye yakınlaşmasını desteklediklerini belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak biz Mısır ve Suriye ile temasların devam etmesini istiyor ve bu yöndeki adımları, gecikmiş olmakla birlikte, gerekli adımlar olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Mısır ile ilişkilerde duygusal davranıldığını savunan Erbakan, "Mısır ve Suriye yönetimleri ile ülkemizin çıkarları doğrultusunda makul temaslar kurulmasının doğru olacağını ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi bugüne kadar olduğu gibi her milli meselede, atılacak müspet adımlara destek vermeye, menfi adımlara ise karşı çıkmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.Öğretmenlere maaş zammı ve atama sözüİktidara gelmeleri halinde öğretmenlere yüzde 150 maaş zammı ve 150 bin atama sözü verdiklerini belirten Erbakan, öğretmenlik mesleğinin maddi ve manevi itibarının sağlanmasına ve kalkındırılmasına yönelik adımlar atacaklarını söyledi.
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mısır, yeniden refah partisi, fatih erbakan, recep tayyip erdoğan, abdülfettah el sisi, suriye
mısır, yeniden refah partisi, fatih erbakan, recep tayyip erdoğan, abdülfettah el sisi, suriye

Fatih Erbakan: Mısır ve Suriye ile temasların devam etmesini istiyoruz

00:30 27.11.2022 (güncellendi: 00:38 27.11.2022)
© İHA / UĞUR AYDINYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© İHA / UĞUR AYDIN
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak biz Mısır ve Suriye ile temasların devam etmesini istiyor ve bu yöndeki adımları gecikmiş olmakla birlikte, gerekli adımlar olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Fatih Erbakan, partisinin Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin tokalaşması sonrası gündeme gelen olası Mısır ve Suriye yakınlaşmasını desteklediklerini belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak biz Mısır ve Suriye ile temasların devam etmesini istiyor ve bu yöndeki adımları, gecikmiş olmakla birlikte, gerekli adımlar olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Mısır ile ilişkilerde duygusal davranıldığını savunan Erbakan, "Mısır ve Suriye yönetimleri ile ülkemizin çıkarları doğrultusunda makul temaslar kurulmasının doğru olacağını ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi bugüne kadar olduğu gibi her milli meselede, atılacak müspet adımlara destek vermeye, menfi adımlara ise karşı çıkmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Öğretmenlere maaş zammı ve atama sözü

İktidara gelmeleri halinde öğretmenlere yüzde 150 maaş zammı ve 150 bin atama sözü verdiklerini belirten Erbakan, öğretmenlik mesleğinin maddi ve manevi itibarının sağlanmasına ve kalkındırılmasına yönelik adımlar atacaklarını söyledi.
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