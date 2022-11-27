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https://sputniknews.com.tr/20221127/eskisehirde-zamsiz-fiyattan-su-almak-isteyenler-uzun-kuyruklar-olusturdu-1063900538.html
Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nce şebeke suyuna yapılan zamdan etkilenmek istemeyen kişiler su yükleme... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T22:38+0300
2022-11-27T22:38+0300
türkiye
eskişehir
su
zam
kuyruk
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ESKİ Genel Kurulu'nun 25 Kasım'da düzenlenen oturumunda şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edilmiş, 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7.93 liradan 13.50 liraya yükseltilmişti.Yeni fiyatın geçerli olmasına az bir süre kala kent genelindeki su yükleme noktalarında kuyruklar oluştu. Soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdüren kişiler, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.Bu yıl içinde şebeke suyuna yüzde 60 ve yüzde 40 oranında iki kez zam yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221125/eskisehirde-suya-yuzde-70-zam-1063848089.html
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eskişehir, su, zam, kuyruk
eskişehir, su, zam, kuyruk

Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

22:38 27.11.2022
© AAEskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce şebeke suyuna yapılan zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce şebeke suyuna yapılan zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nce şebeke suyuna yapılan zamdan etkilenmek istemeyen kişiler su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.
ESKİ Genel Kurulu'nun 25 Kasım'da düzenlenen oturumunda şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edilmiş, 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7.93 liradan 13.50 liraya yükseltilmişti.
Yeni fiyatın geçerli olmasına az bir süre kala kent genelindeki su yükleme noktalarında kuyruklar oluştu.
Soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdüren kişiler, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
Bu yıl içinde şebeke suyuna yüzde 60 ve yüzde 40 oranında iki kez zam yapılmıştı.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
TÜRKİYE
Eskişehir’de suya yüzde 70 zam
25 Kasım, 23:05
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