https://sputniknews.com.tr/20221127/edirnede-fabrikada-yangin-1063891677.html
Edirne'de sıvı yağ fabrikasında yangın
Edirne'de sıvı yağ fabrikasında yangın
Edirne’de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T16:51+0300
2022-11-27T16:51+0300
2022-11-27T16:53+0300
türkiye
edirne
fabrika
yangın
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Edirne-Havsa yolunda bulunan toz gıda, sıvıyağ ve sıvı pastacılık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depo kısmından dumanların yükseldiği fabrikadaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını yürütüyor.
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edirne, fabrika, yangın
Edirne'de sıvı yağ fabrikasında yangın
16:51 27.11.2022 (güncellendi: 16:53 27.11.2022) Abone ol
Edirne’de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Edirne-Havsa yolunda bulunan toz gıda, sıvıyağ ve sıvı pastacılık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Depo kısmından dumanların yükseldiği fabrikadaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını yürütüyor.