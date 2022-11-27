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https://sputniknews.com.tr/20221127/edirnede-fabrikada-yangin-1063891677.html
Edirne'de sıvı yağ fabrikasında yangın
Edirne'de sıvı yağ fabrikasında yangın
Edirne’de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T16:51+0300
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türkiye
edirne
fabrika
yangın
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Edirne-Havsa yolunda bulunan toz gıda, sıvıyağ ve sıvı pastacılık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depo kısmından dumanların yükseldiği fabrikadaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını yürütüyor.
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edirne, fabrika, yangın
edirne, fabrika, yangın

Edirne'de sıvı yağ fabrikasında yangın

16:51 27.11.2022 (güncellendi: 16:53 27.11.2022)
© İHA / MEHMET BASMACIEdirne- Fabrika yangını
Edirne- Fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© İHA / MEHMET BASMACI
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Edirne’de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Edirne-Havsa yolunda bulunan toz gıda, sıvıyağ ve sıvı pastacılık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Depo kısmından dumanların yükseldiği fabrikadaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını yürütüyor.
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