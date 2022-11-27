https://sputniknews.com.tr/20221127/dugunler-icin-dekoratif-cicek-yetistirdigini-dusunurken-yasakli-hashas-yetistirdi-1063880881.html

Düğünler için dekoratif çiçek yetiştirdiğini düşünürken yasaklı haşhaş yetiştirdi

Düğünler için dekoratif çiçek yetiştirdiğini düşünürken yasaklı haşhaş yetiştirdi

Avustralya’nın Tasmanya adasında çiçek tarımı yapan Kate Dixon, düğün sezonu için dekoratif ‘fırfırlı pembe gelincik’ çiçeği yetiştirdiğini düşünürken aslında... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T10:37+0300

2022-11-27T10:37+0300

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çiçek

haşhaş

tasmanya

düğün

yaşam

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Tasmanya’da ticari çiçek tarımı yapan Kate Dixon, düğün sezonunda kullanılmak üzere ‘fırfırlı pembe gelincik’ çiçeği ekti. Tarlasında çiçek açan pembe gelinciklerin fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan Dixon, yetkililerin kendisine ulaşmasıyla ektiği gelincik türünün yetiştirilmesi yasak bir haşhaş bitkisi türü olduğunu öğrendi.Basına açıklama yapan Dixon durumu öğrenince şok olduğunu belirterek "Onları sadece düğünler için yetiştiriyordum. Kesinlikle hiçbir fikrim yoktu” ifadelerini kullandı. Dixon tohumları lisanslı bir satıcıdan aldığını vurgulayarak diğer çiçek tarımı yapan çiftçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanı yetkilileri, Dixon’ın çiftliğine gelerek gelinciklerin hepsinin söktü. Yetkililer, Dixon’un yetiştirilmesi yasak olan Papaver somniferum ve Papaver bracteatum adlı gelincik türlerini yetiştirdiğini morfin, tebain ve kodein gibi maddeleri elde etmek için çok sıkı gözetim altında lisansla yetiştirildiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220713/1058664819.html

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çiçek, haşhaş, tasmanya, düğün