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Düğünler için dekoratif çiçek yetiştirdiğini düşünürken yasaklı haşhaş yetiştirdi
Düğünler için dekoratif çiçek yetiştirdiğini düşünürken yasaklı haşhaş yetiştirdi
Avustralya’nın Tasmanya adasında çiçek tarımı yapan Kate Dixon, düğün sezonu için dekoratif ‘fırfırlı pembe gelincik’ çiçeği yetiştirdiğini düşünürken aslında... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T10:37+0300
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çiçek
haşhaş
tasmanya
düğün
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Tasmanya’da ticari çiçek tarımı yapan Kate Dixon, düğün sezonunda kullanılmak üzere ‘fırfırlı pembe gelincik’ çiçeği ekti. Tarlasında çiçek açan pembe gelinciklerin fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan Dixon, yetkililerin kendisine ulaşmasıyla ektiği gelincik türünün yetiştirilmesi yasak bir haşhaş bitkisi türü olduğunu öğrendi.Basına açıklama yapan Dixon durumu öğrenince şok olduğunu belirterek "Onları sadece düğünler için yetiştiriyordum. Kesinlikle hiçbir fikrim yoktu” ifadelerini kullandı. Dixon tohumları lisanslı bir satıcıdan aldığını vurgulayarak diğer çiçek tarımı yapan çiftçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanı yetkilileri, Dixon’ın çiftliğine gelerek gelinciklerin hepsinin söktü. Yetkililer, Dixon’un yetiştirilmesi yasak olan Papaver somniferum ve Papaver bracteatum adlı gelincik türlerini yetiştirdiğini morfin, tebain ve kodein gibi maddeleri elde etmek için çok sıkı gözetim altında lisansla yetiştirildiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220713/1058664819.html
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çiçek, haşhaş, tasmanya, düğün
çiçek, haşhaş, tasmanya, düğün

Düğünler için dekoratif çiçek yetiştirdiğini düşünürken yasaklı haşhaş yetiştirdi

10:37 27.11.2022 (güncellendi: 10:42 27.11.2022)
© DHAhaşhaş bitkisi
haşhaş bitkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© DHA
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Avustralya’nın Tasmanya adasında çiçek tarımı yapan Kate Dixon, düğün sezonu için dekoratif ‘fırfırlı pembe gelincik’ çiçeği yetiştirdiğini düşünürken aslında yetiştirilmesi yasak olan ve uyuşturucu madde ile morfin yapımında kullanılan haşhaş bitkisi yetiştirdi. Yetkililer çiçekleri söktü, Dixon yasak bitki olduğunu bilmediğini söyledi.
Tasmanya’da ticari çiçek tarımı yapan Kate Dixon, düğün sezonunda kullanılmak üzere ‘fırfırlı pembe gelincik’ çiçeği ekti. Tarlasında çiçek açan pembe gelinciklerin fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan Dixon, yetkililerin kendisine ulaşmasıyla ektiği gelincik türünün yetiştirilmesi yasak bir haşhaş bitkisi türü olduğunu öğrendi.
Basına açıklama yapan Dixon durumu öğrenince şok olduğunu belirterek "Onları sadece düğünler için yetiştiriyordum. Kesinlikle hiçbir fikrim yoktu” ifadelerini kullandı. Dixon tohumları lisanslı bir satıcıdan aldığını vurgulayarak diğer çiçek tarımı yapan çiftçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanı yetkilileri, Dixon’ın çiftliğine gelerek gelinciklerin hepsinin söktü. Yetkililer, Dixon’un yetiştirilmesi yasak olan Papaver somniferum ve Papaver bracteatum adlı gelincik türlerini yetiştirdiğini morfin, tebain ve kodein gibi maddeleri elde etmek için çok sıkı gözetim altında lisansla yetiştirildiğini belirtti.
Beyaz haşhaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
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