https://sputniknews.com.tr/20221127/disisleri-bakanligindan-sincan-ozerk-bolgesi-icin-bassagligi-mesaji-1063871968.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sincan Özerk Bölgesi için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sincan Özerk Bölgesi için başsağlığı mesajı
Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde çıkan yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T01:16+0300
2022-11-27T01:16+0300
2022-11-27T01:17+0300
türkiye
türkiye
çin
sincan uygur özerk bölgesi
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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türkiye, çin, sincan uygur özerk bölgesi
türkiye, çin, sincan uygur özerk bölgesi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sincan Özerk Bölgesi için başsağlığı mesajı
01:16 27.11.2022 (güncellendi: 01:17 27.11.2022) Abone ol
Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde çıkan yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz.