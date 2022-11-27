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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sincan Özerk Bölgesi için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sincan Özerk Bölgesi için başsağlığı mesajı
Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde çıkan yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
çin
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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türkiye, çin, sincan uygur özerk bölgesi
türkiye, çin, sincan uygur özerk bölgesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sincan Özerk Bölgesi için başsağlığı mesajı

01:16 27.11.2022 (güncellendi: 01:17 27.11.2022)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
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Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde çıkan yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz.
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