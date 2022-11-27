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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güvenliği için her tasarrufu yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güvenliği için her tasarrufu yapacağız
NEF Stadyumu'nda düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "480 teröristi etkisiz hale getirdik... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T17:36+0300
2022-11-27T18:21+0300
recep tayyip erdoğan
istanbul
politika
2023
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, istanbul, 2023, seçim
recep tayyip erdoğan, istanbul, 2023, seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güvenliği için her tasarrufu yapacağız

17:36 27.11.2022 (güncellendi: 18:21 27.11.2022)
© AAAK Parti’nin İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer programı
AK Parti’nin İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer programı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
NEF Stadyumu'nda düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "480 teröristi etkisiz hale getirdik, Türkiye'nin güvenliği için her türlü tasarrufu yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından detaylar şöyle:
"2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız.
Ülkemizde eşi benzeri olmadığına inandığım şu muhteşem toplantımızın gayesi, Türkiye Yüzyılı seferberliğinin başladığını hem kendi teşkilatlarımıza hem tüm Türkiye'ye ilan etmektir.
Birileri yuvarlak masanın etrafında dönedursun, biz sahayı akılla, kalple, emekle ilmek ilmek örerek kendi işimize bakacağız.
Bugün burada, İstanbul'daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile bir aradayız.
Biz kuru vaat yapmıyoruz.. Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul bu hususta da lokomotifliğini yürütecektir.
AK Parti, milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da sahibi de bugüne kadar taşıyıcısı da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin kendisidir.
Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez.
İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı başarıyla tamamlayacağız.
Ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. Milletimizden aldığımız güçle bu oyunu bozacağız.
Hiçbir yalan ve iftira gerçeği değiştiremez. Son 20 yılda elde edilen kazanımları inkar edenin gözüne dizine durur. Kendi aralarında tepişmekten, birbirlerine laf yetiştirmekten başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimiz elbette yapmaktadır.
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