Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güvenliği için her tasarrufu yapacağız

"2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız. "2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız.

Ülkemizde eşi benzeri olmadığına inandığım şu muhteşem toplantımızın gayesi, Türkiye Yüzyılı seferberliğinin başladığını hem kendi teşkilatlarımıza hem tüm Türkiye'ye ilan etmektir. Ülkemizde eşi benzeri olmadığına inandığım şu muhteşem toplantımızın gayesi, Türkiye Yüzyılı seferberliğinin başladığını hem kendi teşkilatlarımıza hem tüm Türkiye'ye ilan etmektir.

Birileri yuvarlak masanın etrafında dönedursun, biz sahayı akılla, kalple, emekle ilmek ilmek örerek kendi işimize bakacağız. Birileri yuvarlak masanın etrafında dönedursun, biz sahayı akılla, kalple, emekle ilmek ilmek örerek kendi işimize bakacağız.

Bugün burada, İstanbul'daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile bir aradayız. Bugün burada, İstanbul'daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile bir aradayız.

Biz kuru vaat yapmıyoruz.. Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul bu hususta da lokomotifliğini yürütecektir. Biz kuru vaat yapmıyoruz.. Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul bu hususta da lokomotifliğini yürütecektir.

AK Parti, milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da sahibi de bugüne kadar taşıyıcısı da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin kendisidir. AK Parti, milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da sahibi de bugüne kadar taşıyıcısı da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin kendisidir.

Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez.

İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı başarıyla tamamlayacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı başarıyla tamamlayacağız.

Ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. Milletimizden aldığımız güçle bu oyunu bozacağız. Ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. Milletimizden aldığımız güçle bu oyunu bozacağız.