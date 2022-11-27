Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti
04:30 27.11.2022 (güncellendi: 04:44 27.11.2022)
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası Koçaker ailesinin evine ziyarette bulundu.
Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koçaker ailesiyle çay içti, sohbet etti.
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
1/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
2/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
3/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
1/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
2/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
3/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ravzanur Koçaker ve ailesini, 1 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.