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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221127/canli--nyt-20-nato-ulkesi-ukraynaya-silah-gonderme-imkanini-yitirdi-1063879673.html
CANLI | NYT: 20 NATO ülkesi, Ukrayna'ya silah gönderme imkanını yitirdi
CANLI | NYT: 20 NATO ülkesi, Ukrayna'ya silah gönderme imkanını yitirdi
New York Times (NYT), Kuzey Atlantik İttifakı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 30 NATO ülkesinden 20'sinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki tüm... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye

CANLI | NYT: 20 NATO ülkesi, Ukrayna'ya silah gönderme imkanını yitirdi

10:12 27.11.2022 (güncellendi: 10:13 27.11.2022)
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New York Times (NYT), Kuzey Atlantik İttifakı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 30 NATO ülkesinden 20'sinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki tüm imkanlarını yitirdiklerini, geri kalan 10 ülkenin silah gönderebilecek kapasiteyi koruduğunu yazdı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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10:13 27.11.2022
NYT: 20 NATO ülkesi, Ukrayna'ya silah gönderme imkanını yitirdi
30 ülkeden oluşan NATO'da halihazırda 20 ülkenin Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etme imkanını yitirdiği belirtildi.
New York Times (NYT), Kuzey Atlantik İttifakı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 30 NATO ülkesinden 20'sinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki tüm imkanlarını yitirdiklerini, geri kalan 10 ülkenin silah gönderebilecek kapasiteyi koruduğunu ifade etti.
Özellikle büyük ülkelerin Ukrayna'ya silah gönderebileceğini kaydeden kaynak, bu ülkeler arasında Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda'yı saydı.
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