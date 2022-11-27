CANLI | NYT: 20 NATO ülkesi, Ukrayna'ya silah gönderme imkanını yitirdi

NYT: 20 NATO ülkesi, Ukrayna'ya silah gönderme imkanını yitirdi

30 ülkeden oluşan NATO'da halihazırda 20 ülkenin Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etme imkanını yitirdiği belirtildi.

New York Times (NYT), Kuzey Atlantik İttifakı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 30 NATO ülkesinden 20'sinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki tüm imkanlarını yitirdiklerini, geri kalan 10 ülkenin silah gönderebilecek kapasiteyi koruduğunu ifade etti.

Özellikle büyük ülkelerin Ukrayna'ya silah gönderebileceğini kaydeden kaynak, bu ülkeler arasında Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda'yı saydı.