Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221127/brezilyada-iki-okula-duzenlenen-saldirida-olenlerin-sayisi-4e-cikti-1063874570.html
Brezilya'da iki okula düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e çıktı
Brezilya'da iki okula düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e çıktı
Brezilya'da cuma günü bir saldırganın iki okula düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle, saldırıda ölenlerin sayısı... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T03:55+0300
2022-11-27T03:56+0300
dünya
brezilya
okul
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063874426_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a242c118da650599edc7f1b481a9653d.jpg
Brezilya resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, ülkenin Espirito Santo eyaletinde ilk saldırının düzenlendiği Primo Bitti okulunda öğretmen olarak çalışan 38 yaşındaki Flavia Amboss Merçon, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Böylece iki okula düzenlenen saldırıda, 3 öğretmen ve bir öğrenci olmak üzere ölenlerin sayısı 4'e çıktı.Hastanede tedavi gören 5 kişiden 4'ünün durumunun ağır, bunlardan ikisinin 11 ve 14 yaşlarında çocuk olduğu belirtildi.Brezilya'nın doğusunda bulunan Espirito Santo eyaletine bağlı Aracruz kentindeki Coqueiral Mahallesi'nde bir saldırgan cuma günü aynı sokaktaki iki okula silahlı saldırı düzenlemişti.Kamuflaj giyinmiş ve maske takan saldırgan ilk ve orta düzeyde eğitim veren Primo Bitti Okulu'na girip ateş açtıktan kısa süre sonra aynı sokaktaki farklı bir okula da silahlı saldırı düzenlemişti.Yetkililer, kimliği açıklanmayan saldırganın 16 yaşında bir genç olduğu, saldırıyı 2 yıl planladığını ve üzerinde Nazi sembolü olan bir bileklik taşıdığını belirtmişti.Espirito Santo Eyalet Valisi Renato Casagrande, saldırı sebebiyle eyalette 3 gün yas ilan edildiğini duyurmuştu.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063874426_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_3eb8e57a517770cebda91bd48bf1d719.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya, okul, saldırı
brezilya, okul, saldırı

Brezilya'da iki okula düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e çıktı

03:55 27.11.2022 (güncellendi: 03:56 27.11.2022)
© İHABrezilya'da cuma günü bir saldırganın iki okula düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle, saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Brezilya'da cuma günü bir saldırganın iki okula düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle, saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Brezilya'da cuma günü bir saldırganın iki okula düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle, saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Brezilya resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, ülkenin Espirito Santo eyaletinde ilk saldırının düzenlendiği Primo Bitti okulunda öğretmen olarak çalışan 38 yaşındaki Flavia Amboss Merçon, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Böylece iki okula düzenlenen saldırıda, 3 öğretmen ve bir öğrenci olmak üzere ölenlerin sayısı 4'e çıktı.
Hastanede tedavi gören 5 kişiden 4'ünün durumunun ağır, bunlardan ikisinin 11 ve 14 yaşlarında çocuk olduğu belirtildi.
Brezilya'nın doğusunda bulunan Espirito Santo eyaletine bağlı Aracruz kentindeki Coqueiral Mahallesi'nde bir saldırgan cuma günü aynı sokaktaki iki okula silahlı saldırı düzenlemişti.
Kamuflaj giyinmiş ve maske takan saldırgan ilk ve orta düzeyde eğitim veren Primo Bitti Okulu'na girip ateş açtıktan kısa süre sonra aynı sokaktaki farklı bir okula da silahlı saldırı düzenlemişti.
Yetkililer, kimliği açıklanmayan saldırganın 16 yaşında bir genç olduğu, saldırıyı 2 yıl planladığını ve üzerinde Nazi sembolü olan bir bileklik taşıdığını belirtmişti.
Espirito Santo Eyalet Valisi Renato Casagrande, saldırı sebebiyle eyalette 3 gün yas ilan edildiğini duyurmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала