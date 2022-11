https://sputniknews.com.tr/20221127/belarus-disisleri-bakani-makeyin-son-roportaji-batinin-ukraynada-barisa-ihtiyaci-yok-1063872594.html

Belarus Dışişleri Bakanı Makey’in son röportajı: Batı'nın Ukrayna'da barışa ihtiyacı yok

Belarus Dışişleri Bakanı Makey’in son röportajı: Batı'nın Ukrayna'da barışa ihtiyacı yok

Dün 64 yaşında hayatını kaybeden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, son röportajlarından birini geçtiğimiz eylül ayının sonlarında New York’ta yapılan... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

Makey, röportaj sırasında kehanet niteliği taşıyabilecek bir dizi açıklama yaptı. Mülakat, Belaruslu diplomatın da katıldığı BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu toplantısından sonraki gün gerçekleşti. Bu nedenle röportajın önemli bir kısmında Ukrayna ihtilafı ile ilgili konulara değinildi.‘Batı’nın barışa ihtiyacı yok, Ukrayna’nın trajedisi büyüyecek’“Er ya da geç tüm savaşlar müzakere masasında sona erer” diye söze başlayan bakan, Minsk'in her zaman Ukrayna'daki ihtilafın diplomatik çözümünü savunduğunu kaydetti.Belarus’un Moskova ve Kiev arasındaki müzakere için platform sağlamaya hazır olduğuna dikkat çeken Makey, ancak bunun için her iki tarafında da siyasi irade ortaya koyması gerektiğini vurguladı.İlkbaharda Belarus’ta gerçekleşen ve kendisinin ev sahibinin sorumlusu olarak tayin edildiği müzakereleri anımsayan Makey, Ukrayna tarafının başlarda diyaloğu dahi bir gerçek olarak algılamadığını, ancak ‘ilk toplantıdan sonra dahi temkinli iyimserlik oluştuğunu’ aktardı. Ardından her iki tarafın çatışmanın sona ermesine yol açacak somut bir belgenin imzalanabileceğini açıkladığını anlatan bakan, ancak sürecin ‘Amerikalı ve Avrupalı ortakların yönlendirmesi ile’ durduğunu ifade etti.Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı çözmekle ilgilenmediğini söyleyen Makey, bunun sebebinin Batı'nın Rusya'nın ‘bu durumda herhangi bir şey kazanmasına’ hiçbir şekilde izin vermek istememesi olduğunu anlattı.Belaruslu diplomat, ihtilaf uzadıkça özellikle Ukrayna için daha fazla trajedi getireceğini söyledi.‘Gezegen savaşı mümkün’Zıtlaşma seviyesinin eşi görülmemiş bir yüksekliğe ulaştığına ve bunun tüm gezegen için yıkıcı olduğuna işaret eden Makey, bunun devam etmesi ve tarafların birbirini dinlemeyip kulak vermemeleri durumunda bunun ‘gezegen savaşı olasılığı dahil olmak üzere çok ciddi sonuçlara yol açabileceğini’ ifade etti.Taraflara yeni dünya düzeni inşa etme ve medeniyetimizi koruma üzerinde düşünme çağrısında bulunan Makey, jeopolitik oyuncuların aynı İkinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi müzakere masasında oturup fikir birliği temelinde karşılıklı olarak kabul edilebilir, uzlaşmacı çözümler geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.Ukrayna'daki çatışmayı değerlendiren Makey, kim nasıl inkar ederse etsin üç Slav halkının barış ve uyum içinde yaşadığını ve pek çok ortak noktası olduğunu, bunu (başta Kiev olmak üzere) tüm tarafların ne kadar çabuk fark ederse o kadar iyi olacağını sözlerine ekledi.

