https://sputniknews.com.tr/20221127/bakan-soylu-dezenformasyon-uretenlere-herhangi-bir-taviz-vermemiz-mumkun-degil-1063873785.html

Bakan Soylu: Dezenformasyon üretenlere herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil

Bakan Soylu: Dezenformasyon üretenlere herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil

İçişleri Bakanı Soylu, depremle ilgili sosyal medyadaki dezenformasyonlara ilişkin, Bunlara herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil çünkü buradan hakikaten... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T02:57+0300

2022-11-27T02:57+0300

2022-11-27T03:03+0300

dünya

süleyman soylu

düzce

deprem

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Valiliği'nde düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 17 Ağustos 1999 depreminden sonra 12 Kasım 1999'da yaşanan depremin ortaya koyduğu travmanın maalesef henüz geçmediğini, yaklaşık 3-4 gündür burada bu tabloyu gördüğünü söyledi.'Geçmişte yaşanan bu yoğun duygunun ve travmanın etkisini istismar edenler var'Düzcelilerde "Yeni deprem olacak mı?" endişesinin olduğunu aktaran Soylu, bu duyguları istismar edenlerin "28 Kasım ve 2 Aralık'ta deprem olacağı" yönünde açıklamaların yapıldığı bilgisini ortaya attığına dikkati çekti:Depremin ardından yaşanan korkuyu çok hızlı şekilde üzerlerinden atmaları gerektiğini dile getiren Soylu, "Bunun için çok hızlı hareket ediyoruz. Gerek zarar gerek hasar tespitlerinde olsun, belki de bu zamana kadar gördüğüm en hızlı davranışı ortaya koymaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.'Düzce'de şu anda orta hasarlı yok, ya az hasarlı ya ağır hasarlı var'Bakan Soylu, hasar tespitleri konusunda şu ana kadar 23 bin 916 binanın tarandığını belirterek şöyle bilgi paylaştı:Vatandaşların 44 bin 71 hasarsız konuta girebileceğine dikkati çeken Soylu, "Az hasarlı dediğimiz, boya, sıva çatlağı, kırık, dökük gibi binanın yapısal sürecinde olmayan ve onu depreme karşı dayanıksız hale getirebilecek yapısal sorun değildir. Boyası dökülmüş, sıvası çatlamış, bunu ifade ediyorum. Doğal olarak 51 bin 925 bağımsız bölüm var, 44 bin 71 de hasarsız konut var. Hasarsız 44 bin 71 dairede insanlar girebilirler, oturabilirler ve oturuyorlar zaten. Biz ağır hasarlılara veya şu an yok ama olsa bile orta hasarlılara sokmuyoruz. Orta hasarlı, güçlendirilmesi gereken bina demektir. Düzce'de şu anda orta hasarlı yok, ya az hasarlı ya ağır hasarlı var" diye konuştu.Özellikle dün ve bugün çok ciddi çadır talebi geldiğini aktaran Soylu, güçleri yettiğince mahallelerde bunların tamamını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.'Ağır hasarlı binalara kimseyi sokmuyoruz'Soylu, ağır hasarlı binalara kimseyi sokmadıklarını vurgulayarak "Yetkililerimizin hasarsız olarak söyledikleri binalara girmekte herhangi bir sorun yok. Az hasarlı binalarda yapısal sorun olmadığı için girilebilir. Onların tamirlerine yardımcı olacağız" dedi.Evinden yana gönlü rahat olmayanlara tekrar konut yapma konusunda yardımcı olacaklarını dile getiren Soylu, "Bunu Düzceli hemşehrilerimize açık şekilde söylüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve AFAD ekiplerimizle tekrar değerlendirdik. Bu gönül tatmini olana kadar, anlıyorum ki bu travma, korku herkesi sarmış durumda. Biz bir kere 'Hasarsız.' deriz, iki kere deriz, üç kere deriz, bizi yorduklarını düşünmesiler. Buradaki süreci hep beraber tamamlamamız, eksik bırakmamamız lazım" şeklinde konuştu.Bakan Soylu, depremden kaynaklı hastanelere müracaat eden 92 kişiden 10'unun tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Şu ana kadar 29 milyon ödenek geldiğini aktaran Soylu, kentte görev yapan personel ve araç sayılarını da paylaştı.Şu ana kadar 317 artçı depremin olduğunu vurgulayan Soylu, "Bunların en büyüğü 4,3 ve 4,1; artçı deprem aralığı 1 saate kadar düştü. Hem emniyet hem jandarma personelimiz gerek güvenlik gerek diğer lojistik imkanlar için buradalar. 840 jandarma personelimiz var, şu anda onlar diğer gönüllülerimizle gecenin bu saatinde korkudan dolayı evine girmeyen vatandaşlarımıza çadır kurmaya devam ediyorlar" ifadesini kullandı.Şu ana kadar eşya hasarı konusunda 7 bin 143 talep geldiğini, 90 saat içerisinde bunların yaklaşık 6 binine gidildiğini bildiren Soylu, "2 bin çadır kuruldu. Özellikle ağır hasarlı yapılardaki vatandaşlardan isteyenlerin hepsine konteyner verildi. Yine gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın merkez ve yurtları hâlâ hizmetlerine devam ediyorlar. 65 bin 226 öğün yemek verildi, verilmeye devam ediliyor" dedi.Soylu, bir gazetecinin depremle ilgili sosyal medyadaki dezenformasyonlara karşı çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:Toplantıya Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, AFAD Başkanı Yunus Sezer, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

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süleyman soylu, düzce, deprem