https://sputniknews.com.tr/20221127/bakan-nebati-vergi-kacakciligi-nedeniyle-ilgili-kisiler-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunduk-1063882380.html
Bakan Nebati: Vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk
Bakan Nebati: Vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk
Bakan Nebati, "İncelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T11:16+0300
2022-11-27T11:16+0300
2022-11-27T11:39+0300
vergi
nureddin nebati
ekonomi
suç duyurusu
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, vergi kaçakçılığıyla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.Nurettin Nebati, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor. Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz.Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz. Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4.5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik.Yapılan incelemeler sonucunda Vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20220427/vergi-kacakciligi-suclarinda-verilen-cezalara-iliskin-yeni-duzenleme-yururlukte-1055883511.html
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vergi, nureddin nebati, suç duyurusu, hazine ve maliye bakanlığı
vergi, nureddin nebati, suç duyurusu, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Nebati: Vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk
11:16 27.11.2022 (güncellendi: 11:39 27.11.2022) Abone ol
Bakan Nebati, "İncelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik" ifadelerini kulandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, vergi kaçakçılığıyla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Nurettin Nebati, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor. Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz.
Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz. Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4.5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik.
Yapılan incelemeler sonucunda Vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz."