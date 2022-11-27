https://sputniknews.com.tr/20221127/bakan-nebati-suudi-arabistan-ticaret-bakani-al-kasabi-ile-gorustu-1063886320.html
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi ile görüştü
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi ile görüştü
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T13:40+0300
2022-11-27T13:40+0300
2022-11-27T13:40+0300
nureddin nebati
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063886007_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1cb3a2101a5aa134ac0530e3f9eb83ad.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.Nebati, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal işbirliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile işbirliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063886007_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_894ca9a7759ad8da4b6342367d19b805.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi ile görüştü
Abone ol
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Nebati, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal işbirliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile işbirliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.