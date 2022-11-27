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https://sputniknews.com.tr/20221127/bakan-nebati-suudi-arabistan-ticaret-bakani-al-kasabi-ile-gorustu-1063886320.html
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi ile görüştü
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi ile görüştü
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T13:40+0300
2022-11-27T13:40+0300
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.Nebati, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal işbirliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile işbirliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.
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nureddin nebati
nureddin nebati

Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi ile görüştü

13:40 27.11.2022
© Twitter / Nureddin NebatiNureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi
Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© Twitter / Nureddin Nebati
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Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Nebati, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal işbirliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile işbirliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.
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