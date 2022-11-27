https://sputniknews.com.tr/20221127/bakan-nebati-suudi-arabistan-ticaret-bakani-al-kasabi-ile-gorustu-1063886320.html

Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi ile görüştü

Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi ile görüştü

Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T13:40+0300

2022-11-27T13:40+0300

2022-11-27T13:40+0300

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.Nebati, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal işbirliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile işbirliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

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2022

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nureddin nebati