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https://sputniknews.com.tr/20221127/bakan-akar-pence-kilit-harekatinin-basindan-itibaren-480-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1063892583.html
Bakan Akar: Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar, 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırının hesabının sorulduğunu' ifade ederek, "Pençe Kilit Harekatı'nın... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T17:10+0300
2022-11-27T17:22+0300
hulusi akar
türkiye
pençe kilit operasyonu
pençe-kilit harekatı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelen Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne geçti.Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, harekatın zorlu ve arazi şartlarına rağmen planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini söyledi.Teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları kaydetti:Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Teröristler için hesap zamanı. Yapılanların hepsinin hesabını soracak ve asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunlara kim destek verirse versin, kim arka çıkarsa çıksın bu mücadele durmayacak, sonuna kadar götüreceğiz" dedi.
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hulusi akar, pençe kilit operasyonu, pençe-kilit harekatı
hulusi akar, pençe kilit operasyonu, pençe-kilit harekatı

Bakan Akar: Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi

17:10 27.11.2022 (güncellendi: 17:22 27.11.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar, 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırının hesabının sorulduğunu' ifade ederek, "Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.
Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelen Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne geçti.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, harekatın zorlu ve arazi şartlarına rağmen planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini söyledi.
Teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz, büyük bir kahramanlık göstererek canlarını verdiler. Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin her damla kanının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz."

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Teröristler için hesap zamanı. Yapılanların hepsinin hesabını soracak ve asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunlara kim destek verirse versin, kim arka çıkarsa çıksın bu mücadele durmayacak, sonuna kadar götüreceğiz" dedi.
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