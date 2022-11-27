https://sputniknews.com.tr/20221127/bakan-akar-pence-kilit-harekatinin-basindan-itibaren-480-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1063892583.html

Bakan Akar: Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırının hesabının sorulduğunu' ifade ederek, "Pençe Kilit Harekatı'nın... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T17:10+0300

2022-11-27T17:10+0300

2022-11-27T17:22+0300

hulusi akar

türkiye

pençe kilit operasyonu

pençe-kilit harekatı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelen Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne geçti.Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, harekatın zorlu ve arazi şartlarına rağmen planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini söyledi.Teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları kaydetti:Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Teröristler için hesap zamanı. Yapılanların hepsinin hesabını soracak ve asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunlara kim destek verirse versin, kim arka çıkarsa çıksın bu mücadele durmayacak, sonuna kadar götüreceğiz" dedi.

türkiye

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hulusi akar, pençe kilit operasyonu, pençe-kilit harekatı