https://sputniknews.com.tr/20221127/arjantin-dunya-kupasinda-ilk-galibiyetini-aldi-1063873297.html

Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı

Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yenen Arjantin organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

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arjantin

meksika

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti.Bu sonuçla Arjantin, grupta ilk galibiyetini aldı. Bir puanı bulunan Meksika ise ilk yenilgisini yaşadı.Arjantin, son maçını Polonya ile yapacak. Meksika ise Suudi Arabistan'la karşılaşacak.Karşılaşmasın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, ilk 45 dakikada sadece bir şut atabilirken, Meksika ise 3 kez Arjantin kalesini yokladı.Arjantin, aradığı golü 64. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi ile buldu. Di Maria'nın sağdan verdiği pasla topu kontrol eden Messi, ceza yayının biraz gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.Güney Amerika ekibi, 87. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Messi'nin pasıyla topun sahibi olan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Enzo Fernandez, Gutierrez'i çalımladıktan sonra yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.Arjantin, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Messi'nin Dünya Kupası'ndaki 8. golüLionel Messi, Meksika'ya attığı golle önemli bir unvana ortak oldu.Dünya Kupası tarihinde 8. golüne imza atan 35 yaşındaki futbolcu, bu alanda Diego Armando Maradona ile Guillermo Stabile'yi yakaladı.Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda fileleri en çok havalandıran Arjantinli oyuncu unvanını, 10 golle Gabriel Batistuta elinde bulunduruyor.

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