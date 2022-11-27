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https://sputniknews.com.tr/20221127/arjantin-dunya-kupasinda-ilk-galibiyetini-aldi-1063873297.html
Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı
Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı
2022 FIFA Dünya Kupası'nda, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yenen Arjantin organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
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spor
dünya kupası
2022 fifa dünya kupası
arjantin
meksika
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti.Bu sonuçla Arjantin, grupta ilk galibiyetini aldı. Bir puanı bulunan Meksika ise ilk yenilgisini yaşadı.Arjantin, son maçını Polonya ile yapacak. Meksika ise Suudi Arabistan'la karşılaşacak.Karşılaşmasın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, ilk 45 dakikada sadece bir şut atabilirken, Meksika ise 3 kez Arjantin kalesini yokladı.Arjantin, aradığı golü 64. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi ile buldu. Di Maria'nın sağdan verdiği pasla topu kontrol eden Messi, ceza yayının biraz gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.Güney Amerika ekibi, 87. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Messi'nin pasıyla topun sahibi olan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Enzo Fernandez, Gutierrez'i çalımladıktan sonra yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.Arjantin, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Messi'nin Dünya Kupası'ndaki 8. golüLionel Messi, Meksika'ya attığı golle önemli bir unvana ortak oldu.Dünya Kupası tarihinde 8. golüne imza atan 35 yaşındaki futbolcu, bu alanda Diego Armando Maradona ile Guillermo Stabile'yi yakaladı.Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda fileleri en çok havalandıran Arjantinli oyuncu unvanını, 10 golle Gabriel Batistuta elinde bulunduruyor.
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dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası, arjantin, meksika
dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası, arjantin, meksika

Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı

00:30 27.11.2022 (güncellendi: 02:25 27.11.2022)
© AAKatar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, C Grubu'nda yer alan Arjantin ve Meksika takımları Lusail Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Arjantinli futbolcular gol sevinci yaşadı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, C Grubu'nda yer alan Arjantin ve Meksika takımları Lusail Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Arjantinli futbolcular gol sevinci yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AA
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yenen Arjantin organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Arjantin, grupta ilk galibiyetini aldı. Bir puanı bulunan Meksika ise ilk yenilgisini yaşadı.
Arjantin, son maçını Polonya ile yapacak. Meksika ise Suudi Arabistan'la karşılaşacak.
Karşılaşmasın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, ilk 45 dakikada sadece bir şut atabilirken, Meksika ise 3 kez Arjantin kalesini yokladı.
Arjantin, aradığı golü 64. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi ile buldu. Di Maria'nın sağdan verdiği pasla topu kontrol eden Messi, ceza yayının biraz gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Güney Amerika ekibi, 87. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Messi'nin pasıyla topun sahibi olan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Enzo Fernandez, Gutierrez'i çalımladıktan sonra yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Arjantin, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
© AAKatar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, C Grubu'nda yer alan Arjantin ve Meksika takımları Lusail Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Arjantinli futbolcular gol sevinci yaşadı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, C Grubu'nda yer alan Arjantin ve Meksika takımları Lusail Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Arjantinli futbolcular gol sevinci yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, C Grubu'nda yer alan Arjantin ve Meksika takımları Lusail Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Arjantinli futbolcular gol sevinci yaşadı.
© AA

Messi'nin Dünya Kupası'ndaki 8. golü

Lionel Messi, Meksika'ya attığı golle önemli bir unvana ortak oldu.
Dünya Kupası tarihinde 8. golüne imza atan 35 yaşındaki futbolcu, bu alanda Diego Armando Maradona ile Guillermo Stabile'yi yakaladı.
Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda fileleri en çok havalandıran Arjantinli oyuncu unvanını, 10 golle Gabriel Batistuta elinde bulunduruyor.
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