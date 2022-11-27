https://sputniknews.com.tr/20221127/ak-partili-dag-cumhuriyetimizin-yeni-yuzyilinda-dunyada-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-1063870818.html

AK Partili Dağ: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

AK Partili Dağ: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2001'de 'Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Şimdi de diyoruz ki; Cumhuriyetimizin... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T00:17+0300

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türkiye

hamza dağ

ak parti

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Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Başkanlığınca Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılında Ben De Varım - Karşıyaka Üye Katılım Töreni"ne katıldı.AK Parti'nin kuruluşundan sonra, "Bundan sonra Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini aktaran Dağ, şimdi ise "Cumhuriyetin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi olmayacak" dediklerini ifade etti:"Türkiye yüzyılı" için adımları atmaya devam ettiklerini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanlığı seçimine gidileceğini anımsatan Dağ, iki gemiden birinde rotanın ve kaptanının belliyken diğerinde ne kaptanın ne de rotanın belli olduğunu kaydetti.AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise "Türkiye yüzyılı" konusunda, tüm kesimlerden olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.AK Parti'ye İzmir'de bu yıl 65 bin 246 yeni üye katılımının olduğunu vurgulayan Sürekli, teşkilatın çalışmasıyla ilk yerel seçimlerde tüm belediyeleri alacaklarına inandığını ifade etti.Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Karşıya İlçe Başkanı Didem Keseli ve çok sayıda partili katıldı.Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.

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