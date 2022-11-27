Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221127/ak-partili-dag-cumhuriyetimizin-yeni-yuzyilinda-dunyada-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-1063870818.html
AK Partili Dağ: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
AK Partili Dağ: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2001'de 'Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Şimdi de diyoruz ki; Cumhuriyetimizin... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T00:17+0300
2022-11-27T00:18+0300
türkiye
hamza dağ
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063870502_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_5fd4762249c396622d2687f3fa6715d4.jpg
Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Başkanlığınca Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılında Ben De Varım - Karşıyaka Üye Katılım Töreni"ne katıldı.AK Parti'nin kuruluşundan sonra, "Bundan sonra Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini aktaran Dağ, şimdi ise "Cumhuriyetin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi olmayacak" dediklerini ifade etti:"Türkiye yüzyılı" için adımları atmaya devam ettiklerini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanlığı seçimine gidileceğini anımsatan Dağ, iki gemiden birinde rotanın ve kaptanının belliyken diğerinde ne kaptanın ne de rotanın belli olduğunu kaydetti.AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise "Türkiye yüzyılı" konusunda, tüm kesimlerden olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.AK Parti'ye İzmir'de bu yıl 65 bin 246 yeni üye katılımının olduğunu vurgulayan Sürekli, teşkilatın çalışmasıyla ilk yerel seçimlerde tüm belediyeleri alacaklarına inandığını ifade etti.Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Karşıya İlçe Başkanı Didem Keseli ve çok sayıda partili katıldı.Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063870502_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_984d792546f32cbd010dea3436d40a01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hamza dağ, ak parti
hamza dağ, ak parti

AK Partili Dağ: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

00:17 27.11.2022 (güncellendi: 00:18 27.11.2022)
© İHA / HASAN İNCE - SİNAN YENİÇERİ--AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© İHA / HASAN İNCE - SİNAN YENİÇERİ--
Abone olTelegram
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2001'de 'Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Şimdi de diyoruz ki; Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında bundan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın adımlarını teker teker atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Başkanlığınca Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılında Ben De Varım - Karşıyaka Üye Katılım Töreni"ne katıldı.
AK Parti'nin kuruluşundan sonra, "Bundan sonra Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini aktaran Dağ, şimdi ise "Cumhuriyetin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi olmayacak" dediklerini ifade etti:

"2001'de 'Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Şimdi de diyoruz ki; Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında bundan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

"Türkiye yüzyılı" için adımları atmaya devam ettiklerini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:
"TOGG ile ilk adımı hayata geçirdik. Hepimizin hayali, derdiydi. 29 Ekim'de fabrikadan ilk çıkışı hayata geçirdik. Geçen hafta Artvin'de Yusufeli Barajı'nı hayata geçirdik. Gelecek enerjinin önemli olacağı, enerjide bağımsız olan ülkelerin kendi yüzyıllarını inşa edeceği dönemdir. O yüzden enerji ile ilgili sorununuzu çözemezseniz, dışa bağımlı olursanız bugün milli geliriniz 20 bin dolar da olsa kışın ortasında Rusya'ya, Azerbaycan'a, başka ülkelere bağlı kalırsınız. Ondan sonra da vatandaşlarınızı soba kurmaya mecbur edersiniz. Şu anda Batı'nın içinde olduğu durum budur. Avrupa'nın içinde olduğu durum budur. Milli gelirin ne olursa olsun, bu kışı, soğuğu vatandaşın nasıl geçirecek diye düşünmek zorunda kalırsın."
Cumhurbaşkanlığı seçimine gidileceğini anımsatan Dağ, iki gemiden birinde rotanın ve kaptanının belliyken diğerinde ne kaptanın ne de rotanın belli olduğunu kaydetti.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise "Türkiye yüzyılı" konusunda, tüm kesimlerden olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.
AK Parti'ye İzmir'de bu yıl 65 bin 246 yeni üye katılımının olduğunu vurgulayan Sürekli, teşkilatın çalışmasıyla ilk yerel seçimlerde tüm belediyeleri alacaklarına inandığını ifade etti.
Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Karşıya İlçe Başkanı Didem Keseli ve çok sayıda partili katıldı.
Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала