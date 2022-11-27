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43 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda: Dünyanın en uzun süre görev yapan lideri seçimi yine kazandı
43 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda: Dünyanın en uzun süre görev yapan lideri seçimi yine kazandı
Ekvator Ginesi’nde oyların yüzde 94.9’unu alan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yeniden devlet başkanı seçildi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T12:22+0300
2022-11-27T12:43+0300
dünya
ekvator ginesi
seçim
devlet başkanı
teodoro obiang nguema mbasogo
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Ekvator Ginesi'nde Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Faustino Ndong Esono Eyang yaptığı açıklamada, resmi sonuçlara göre devlet başkanlığı seçiminin galibinin, 43 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten ve dünyanın en uzun süredir görevde olan lideri Obiang olduğunu açıkladı.Seçime katılım oranının yüzde 98 olduğunu belirten Eyang, Obiang’ın oyların yüzde 94.9’unu aldığını duyurdu. Eyang, diğer adaylardan Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisi'nin (CPDS) adayı Andres Esono Ondo’nun 9 bin 684, Sosyal Demokrasi Koalisyon Partisi'nin (PCSD) adayı Buenaventura Monsuy Asumu’nun ise 2 bin 855 oy aldığını aktardı. Yaklaşık 1.5 milyon nüfusa sahip ülkede 427 bin 661 seçmen Ekvator Ginesi’ni 7 yıl boyunca yönetecek devlet başkanının yanı sıra, milletvekili, senato ve belediye seçimleri için de oy kullanmıştı. İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclisteki 100, senatodaki 55 sandalyenin tamamını kazandı.
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ekvator ginesi, seçim, devlet başkanı, teodoro obiang nguema mbasogo
ekvator ginesi, seçim, devlet başkanı, teodoro obiang nguema mbasogo

43 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda: Dünyanın en uzun süre görev yapan lideri seçimi yine kazandı

12:22 27.11.2022 (güncellendi: 12:43 27.11.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL OBIANGTeodoro Obiang Nguema Mbasogo
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / SAMUEL OBIANG
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Ekvator Ginesi’nde oyların yüzde 94.9’unu alan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yeniden devlet başkanı seçildi.
Ekvator Ginesi'nde Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Faustino Ndong Esono Eyang yaptığı açıklamada, resmi sonuçlara göre devlet başkanlığı seçiminin galibinin, 43 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten ve dünyanın en uzun süredir görevde olan lideri Obiang olduğunu açıkladı.
Seçime katılım oranının yüzde 98 olduğunu belirten Eyang, Obiang’ın oyların yüzde 94.9’unu aldığını duyurdu.
Eyang, diğer adaylardan Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisi'nin (CPDS) adayı Andres Esono Ondo’nun 9 bin 684, Sosyal Demokrasi Koalisyon Partisi'nin (PCSD) adayı Buenaventura Monsuy Asumu’nun ise 2 bin 855 oy aldığını aktardı.
Yaklaşık 1.5 milyon nüfusa sahip ülkede 427 bin 661 seçmen Ekvator Ginesi’ni 7 yıl boyunca yönetecek devlet başkanının yanı sıra, milletvekili, senato ve belediye seçimleri için de oy kullanmıştı.
İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclisteki 100, senatodaki 55 sandalyenin tamamını kazandı.
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