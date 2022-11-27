https://sputniknews.com.tr/20221127/2022-dunya-kupasi-kosta-rika-ilk-galibiyetini-japonya-ise-ilk-yenilgisini-aldi-1063890150.html

2022 Dünya Kupası: Kosta Rika ilk galibiyetini, Japonya ise ilk yenilgisini aldı

2022 Dünya Kupası: Kosta Rika ilk galibiyetini, Japonya ise ilk yenilgisini aldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kosta Rika, E Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kosta Rika, ilk galibiyetini aldı. Japonya ise ilk... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T15:27+0300

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spor

kosta rika

japonya

katar

dünya kupası

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Takımlar, ikinci bölgede top çevirdiği ilk yarıda kaleye isabetli şut atamadı. İkinci yarıda daha etkili oynayan Japonya, 47. dakikada Endo, 57. ve 63. dakikalarda Soma ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Kosta Rika, 81. dakikada öne geçti. Savunmadan çıkmaya çalışan Japonya'da Morita'nın kaptırdığı topu kontrol eden Tejeda, pasını Fuller'e verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda iki direğin birleştiği noktaya yaptığı plase vuruşta kaleci Gonda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. Karşılaşmanın 88. dakikasında Japonya, Kamada ile beraberliğe çok yaklaştı ancak kaleci Navas, gole izin vermedi. Kosta Rika, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Turnuvada ikinci sarı kartını gören Kosta Rikalı oyuncu Francisco Calvo, cezalı duruma düştü. Calvo, Almanya ile yapılacak son maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmayı 41 bin 479 seyircinin takip ettiği açıklandı.

kosta rika

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