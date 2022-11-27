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2022 Dünya Kupası: Kosta Rika ilk galibiyetini, Japonya ise ilk yenilgisini aldı
2022 Dünya Kupası: Kosta Rika ilk galibiyetini, Japonya ise ilk yenilgisini aldı
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kosta Rika, E Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kosta Rika, ilk galibiyetini aldı. Japonya ise ilk... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T15:27+0300
2022-11-27T15:32+0300
spor
kosta rika
japonya
katar
dünya kupası
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Takımlar, ikinci bölgede top çevirdiği ilk yarıda kaleye isabetli şut atamadı. İkinci yarıda daha etkili oynayan Japonya, 47. dakikada Endo, 57. ve 63. dakikalarda Soma ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Kosta Rika, 81. dakikada öne geçti. Savunmadan çıkmaya çalışan Japonya'da Morita'nın kaptırdığı topu kontrol eden Tejeda, pasını Fuller'e verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda iki direğin birleştiği noktaya yaptığı plase vuruşta kaleci Gonda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. Karşılaşmanın 88. dakikasında Japonya, Kamada ile beraberliğe çok yaklaştı ancak kaleci Navas, gole izin vermedi. Kosta Rika, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Turnuvada ikinci sarı kartını gören Kosta Rikalı oyuncu Francisco Calvo, cezalı duruma düştü. Calvo, Almanya ile yapılacak son maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmayı 41 bin 479 seyircinin takip ettiği açıklandı.
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kosta rika, japonya, katar, dünya kupası

2022 Dünya Kupası: Kosta Rika ilk galibiyetini, Japonya ise ilk yenilgisini aldı

15:27 27.11.2022 (güncellendi: 15:32 27.11.2022)
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEKosta Rika- Japonya
Kosta Rika- Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kosta Rika, E Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kosta Rika, ilk galibiyetini aldı. Japonya ise ilk yenilgisini yaşadı. Kosta Rika, ilk müsabakasında İspanya'ya 7-0 yenilmişti. Japonya ise Almanya'ya 2-1 üstünlük kurmuştu.
Takımlar, ikinci bölgede top çevirdiği ilk yarıda kaleye isabetli şut atamadı. İkinci yarıda daha etkili oynayan Japonya, 47. dakikada Endo, 57. ve 63. dakikalarda Soma ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi.
Kosta Rika, 81. dakikada öne geçti. Savunmadan çıkmaya çalışan Japonya'da Morita'nın kaptırdığı topu kontrol eden Tejeda, pasını Fuller'e verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda iki direğin birleştiği noktaya yaptığı plase vuruşta kaleci Gonda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Karşılaşmanın 88. dakikasında Japonya, Kamada ile beraberliğe çok yaklaştı ancak kaleci Navas, gole izin vermedi. Kosta Rika, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Turnuvada ikinci sarı kartını gören Kosta Rikalı oyuncu Francisco Calvo, cezalı duruma düştü. Calvo, Almanya ile yapılacak son maçta forma giyemeyecek.
Karşılaşmayı 41 bin 479 seyircinin takip ettiği açıklandı.
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISJapon taraftarlar maçın ardından artık klasikleştiği üzere çöplerini toplamadan ayrılmadı.
Japon taraftarlar maçın ardından artık klasikleştiği üzere çöplerini toplamadan ayrılmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
Japon taraftarlar maçın ardından artık klasikleştiği üzere çöplerini toplamadan ayrılmadı.
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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