https://sputniknews.com.tr/20221127/16-meslek-grubunda-1-ocaktan-itibaren-belge-sarti-aranacak-kuafor-ve-guzellik-uzmanlari-listede-1063889620.html

16 meslek grubunda 1 Ocak'tan itibaren belge şartı aranacak: Kuaför ve güzellik uzmanları listede

16 meslek grubunda 1 Ocak'tan itibaren belge şartı aranacak: Kuaför ve güzellik uzmanları listede

Aralarında kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya ve ayakkabı imalatçısının da olduğu 16 meslekte, 1 Ocak 2023'ten itibaren MYK tarafından verilen mesleki... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T15:22+0300

2022-11-27T15:22+0300

2022-11-27T15:28+0300

kuaför

türkiye

belge

mesleki yeterlilik kurumu

ayakkabı

güzellik merkezi

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Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.Faaliyete başladığı 2006'dan bugüne kadar 2 milyon 350 binden fazla çalışanı 'mesleki yeterlilik belgesi' sahibi yapan Kurum, iş kazaları açısından 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' gruplardaki mesleklere de belge zorunluluğu getirmeyi sürdürüyor.Belgesi olmayanlar 1 Ocak'tan itibaren çalıştırılamayacakBu kapsamda, kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belge şartı 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.Bu mesleklerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar, 1 Ocak 2023'te itibaren çalıştırılamayacak.Ustalık belgesi ve diploması olanlarda belge şartı aranmayacak"Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak.Bu 16 meslekle birlikte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselmiş olacak.

https://sputniknews.com.tr/20220929/1-ocak-2023ten-itibaren-mesleki-yeterlilik-belgesi-olmayanlar-valelik-yapamayacak-1061771212.html

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kuaför, belge, mesleki yeterlilik kurumu, ayakkabı, güzellik merkezi