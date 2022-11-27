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Erzurum beyaza büründü
Erzurum beyaza büründü
Erzurum’a gece yarısı lapa lapa yağan kar yağışı ile Erzurum ve Palandöken beyaza büründü. Karın yağdığını görenler araçlarına binerek gittikleri Palandöken’de... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, kar, erzurum
фото, fotoğraf, kar, erzurum

Erzurum beyaza büründü

05:13 27.11.2022
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Erzurum’a gece yarısı lapa lapa yağan kar yağışı ile Erzurum ve Palandöken beyaza büründü. Karın yağdığını görenler araçlarına binerek gittikleri Palandöken’de kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kimileri de karda fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı.
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Erzurum'da yüksek kesimler ile kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum&#x27;da yüksek kesimler ile kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Erzurum'da yüksek kesimler ile kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Kent genelinde gün içinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde kara dönüştü.

Kent genelinde gün içinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde kara dönüştü. - Sputnik Türkiye
2/10
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Kent genelinde gün içinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde kara dönüştü.

© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Yüksek kesimler ile kent merkezinde bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimler ile kent merkezinde bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. - Sputnik Türkiye
3/10
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Yüksek kesimler ile kent merkezinde bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasının ardından bazı kişiler kar topu oynarken kimisi ise araçlarını temizledi.

Kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasının ardından bazı kişiler kar topu oynarken kimisi ise araçlarını temizledi. - Sputnik Türkiye
4/10
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasının ardından bazı kişiler kar topu oynarken kimisi ise araçlarını temizledi.

© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Yağışla Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Yağışla Palandöken Kayak Merkezi&#x27;nde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. - Sputnik Türkiye
5/10
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Yağışla Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmalarına başladı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmalarına başladı. - Sputnik Türkiye
6/10
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmalarına başladı.

© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Beyaz örtünün tadını çıkaranlardan Ayşegül Akkuş Nehri, AA muhabirine, Erzurum'a bu mevsim karın geç geldiğini söyledi.

Beyaz örtünün tadını çıkaranlardan Ayşegül Akkuş Nehri, AA muhabirine, Erzurum&#x27;a bu mevsim karın geç geldiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
7/10
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Beyaz örtünün tadını çıkaranlardan Ayşegül Akkuş Nehri, AA muhabirine, Erzurum'a bu mevsim karın geç geldiğini söyledi.

© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Kar yağışını özlediklerini belirten Nehri, "Her ne kadar hayat şartlarımızı zorlaştırsa da her şeye rağmen bu görüntü ve atmosferi fazlasıyla özlemiştik. Biz de bu anın tadını çıkarmak için önce eğlendik, sonrasında da arabalarımızı temizledik" dedi.

Kar yağışını özlediklerini belirten Nehri, &quot;Her ne kadar hayat şartlarımızı zorlaştırsa da her şeye rağmen bu görüntü ve atmosferi fazlasıyla özlemiştik. Biz de bu anın tadını çıkarmak için önce eğlendik, sonrasında da arabalarımızı temizledik&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
8/10
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Kar yağışını özlediklerini belirten Nehri, "Her ne kadar hayat şartlarımızı zorlaştırsa da her şeye rağmen bu görüntü ve atmosferi fazlasıyla özlemiştik. Biz de bu anın tadını çıkarmak için önce eğlendik, sonrasında da arabalarımızı temizledik" dedi.

© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Karın tadını çıkaran diğer kişiler de Erzurum'a beyaz örtünün yakıştığını dile getirdiler.

Karın tadını çıkaran diğer kişiler de Erzurum&#x27;a beyaz örtünün yakıştığını dile getirdiler. - Sputnik Türkiye
9/10
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Karın tadını çıkaran diğer kişiler de Erzurum'a beyaz örtünün yakıştığını dile getirdiler.

© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Kar yağışını daha iyi izleyebilmek için Palandöken’e çıkan vatandaşlar da, kar tanelerinin ilk düştüğü anların tadını çıkarttı.

Kar yağışını daha iyi izleyebilmek için Palandöken’e çıkan vatandaşlar da, kar tanelerinin ilk düştüğü anların tadını çıkarttı. - Sputnik Türkiye
10/10
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - ÖZGE BOZO

Kar yağışını daha iyi izleyebilmek için Palandöken’e çıkan vatandaşlar da, kar tanelerinin ilk düştüğü anların tadını çıkarttı.

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