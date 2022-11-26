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https://sputniknews.com.tr/20221126/zelenskiy-elektrigi-tasarruflu-kullanin-1063850123.html
Zelenskiy: 'Elektriği tasarruflu kullanın'
Zelenskiy: 'Elektriği tasarruflu kullanın'
Ukrayna lideri Zelenskiy, enerji altyapılarını onarım çalışmalarının bu haftaki en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi ve Kiev belediyesini eleştirdi. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T00:50+0300
2022-11-26T00:52+0300
dünya
ukrayna
vladimir zelenskiy
kiev
elektrik
elektrik kesintisi
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Zelenskiy gece saatlerine Telegram hesabından görüntülü mesaj paylaştı.Ülke çapında 12 milyon abonenin elektriksiz kaldığını belirten Zelenskiy, onarım çalışmaları neticesinde 6 milyona yakın aboneye elektrik hizmetinin yeniden verildiğini duyurdu.Ülkesinin Kiev, Odessa, Dnipro, Vinnitsa ve Lviv bölgelerinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, sorunları en kısa süre içinde çözmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.Enerji altyapılarını onarım çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, "Bu hafta da diğer ürünlerde olduğu gibi kilit görevimiz enerjidir" dedi.Kiev belediyesine eleştiriElektrik, su, telefon ve internet bağlantısı gibi sorunlara karşı ülke genelinde binlerce 'Yenilmezlik Noktaları' kurulduğunu hatırlatan Zelenskiy, Kiev sakinlerinin, söz konusu bazı merkezlerin çalışmasından şikayetçi olduğunu aktardı.Zelenskiy, "Bu akşam itibarıyla şehirde (Kiev) 600 bin abonenin elektriği kesilmiş durumda. Birçok Kiev sakini 20, hatta 30 saatten fazla elektriksiz kaldı. Ben belediyeden kaliteli işler bekliyorum. Kiev'deki Yenilmezlik Noktaları'na saygısızlık ettiği için kimse kimseyi affetmeyecek. Lütfen daha ciddi olun" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasında, halkı elektriği tasarruflu kullanmaya davet etti.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, elektrik, elektrik kesintisi
ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, elektrik, elektrik kesintisi

Zelenskiy: 'Elektriği tasarruflu kullanın'

00:50 26.11.2022 (güncellendi: 00:52 26.11.2022)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna lideri Zelenskiy, enerji altyapılarını onarım çalışmalarının bu haftaki en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi ve Kiev belediyesini eleştirdi.
Zelenskiy gece saatlerine Telegram hesabından görüntülü mesaj paylaştı.
Ülke çapında 12 milyon abonenin elektriksiz kaldığını belirten Zelenskiy, onarım çalışmaları neticesinde 6 milyona yakın aboneye elektrik hizmetinin yeniden verildiğini duyurdu.
Ülkesinin Kiev, Odessa, Dnipro, Vinnitsa ve Lviv bölgelerinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, sorunları en kısa süre içinde çözmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.
Enerji altyapılarını onarım çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, "Bu hafta da diğer ürünlerde olduğu gibi kilit görevimiz enerjidir" dedi.

Kiev belediyesine eleştiri

Elektrik, su, telefon ve internet bağlantısı gibi sorunlara karşı ülke genelinde binlerce 'Yenilmezlik Noktaları' kurulduğunu hatırlatan Zelenskiy, Kiev sakinlerinin, söz konusu bazı merkezlerin çalışmasından şikayetçi olduğunu aktardı.
Zelenskiy, "Bu akşam itibarıyla şehirde (Kiev) 600 bin abonenin elektriği kesilmiş durumda. Birçok Kiev sakini 20, hatta 30 saatten fazla elektriksiz kaldı. Ben belediyeden kaliteli işler bekliyorum. Kiev'deki Yenilmezlik Noktaları'na saygısızlık ettiği için kimse kimseyi affetmeyecek. Lütfen daha ciddi olun" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasında, halkı elektriği tasarruflu kullanmaya davet etti.
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