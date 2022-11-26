https://sputniknews.com.tr/20221126/yargitay-baskani-akarcadan-ictihat-birligi-mesaji-1063849847.html

Yargıtay Başkanı Akarca'dan 'içtihat birliği' mesajı

Yargıtay Başkanı Akarca'dan 'içtihat birliği' mesajı

Yargıtay Başkanı Akarca, "İstinaf aşamasında kesinleşen davalar, ülkede içtihat birliğini sağlama açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T00:32+0300

2022-11-26T00:32+0300

2022-11-26T00:37+0300

türkiye

mehmet akarca

yargıtay

hacettepe üniversitesi

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, hukukun bir bütün olarak uygulanabilmesi için Yargıtay dairelerinin yanı sıra Bölge Adliye Mahkemeleri arasındaki içtihat farklılıklarının giderilmesi gerektiğini söyledi.Akarca, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yargıtay Başkanlığı, Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta Birliği'nin iş birliğiyle ikincisi düzenlenen "Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu"na katıldı.Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Akarca, Yargıtayın, hukuki denetim yapmak ve hukukun bütün ülkede aynı şekilde uygulanmasını sağlamak gibi iki temel görevinin olduğunu ifade etti.Bu kapsamda, Yargıtay'ın topluma karşı en büyük sorumluluğunun ise hukuki güvenlik, kanun önünde eşitlik ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla ülkede içtihat birliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Akarca, şöyle devam etti:Çok sayıda Yargıtay üyesi, hakim, akademisyen ve avukatın katıldığı sempozyumda, SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu da birer konuşma yaptı.Programda, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Tunç da "Sigorta Tahkim Yargılamasında Vekalet Ücreti" başlıklı tebliğ sundu.​

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