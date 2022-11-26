https://sputniknews.com.tr/20221126/vatan-partisinin-11-genel-kurultayi-duzenleniyor-ethem-sancak-divan-baskani-secildi-1063856814.html

Vatan Partisi'nin 11. Genel Kurultayı düzenleniyor: Ethem Sancak Divan başkanı seçildi

Vatan Partisi'nin 11. Genel Kurultayı düzenleniyor: Ethem Sancak Divan başkanı seçildi

11. Genel Kurultayını düzenleyen Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T12:13+0300

2022-11-26T12:13+0300

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politika

türkiye

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kurultay

doğu perinçek

ethem sancak

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Ulusal Kanal'ın haberine göre Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi 11. Genel Kurultayı'nın yapılacağı salona giriş yaptı.Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı konuşma yaptı. Bursalı, "Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, bu bir iktidar yürüyüşüdür" dedi. Özgür Bursalı, sözlerine "Kriz geldiyse Vatan Partisi'nin günleri geldi" diyerek devam etti.Ethem Sancak: Bağımsız bir hükümet mi seçeceğiz, yoksa Biden'in tezgahına mı geleceğiz? Vatan Partisi 11. Genel Kurultayı Divan Seçimleri yapıldı. Önerilen isimleri, Genel Sekreter Özgür Bursalı delegelere okudu. Divan üyeleri oy birliğiyle seçildi. Divan Başkanlığı'na Ethem Sancak seçildi.Vatan Partisi 11. Genel Kurultayı'nda Divan Başkanı Ethem Sancak konuşma yaptı. Sancak, "Bugün insanlık tarihini etkileyecek bir kurultay yapıyoruz" ifadelerini kullandı."Bugün 300 yıldır insanlığı sömüren emperyalizmin sonu geldi" diye konuşan Sancak, "6 ay sonra çok önemli bir seçim var. Bağımsız bir hükümet mi seçeceğiz, yoksa Biden'in tezgahına mı geleceğiz? Halkımız buna karar verecek" dedi.Rus ve Çinli büyükelçiler de katıldıVatan Partisinin kurultayına Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin da katıldı.Kurultaydaki Diyarbakır Anneleri'ni paylaşan Vatan Partisi: İnsanlarımızı PKK'nın pençesinde bırakmayacağızVatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan öncülüğünde doğudan yola çıkan vatandaşlar kurultay salonuna ulaştı. Ulusal Kanal mikrofonlarına konuşan Tanhan, "Doğudan geldik, Doğu'yu cumhurbaşkanı yapacağız" dedi. Kurultaya ayrıca evlatlarını PKK’nın elinden kurtarmak için nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri de katıldı.Diyarbakır Anneleri'nin fotoğrafını paylaşan Vatan Partisi, "İnsanlarımızı PKK'nın pençesinde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyacağız, HDP'yi kapatacağız." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220731/ak-partiden-istifa-eden-ethem-sancak-vatan-partisine-katiliyor-1059342769.html

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