https://sputniknews.com.tr/20221126/tokayev-rusya-ve-cin-ile-isbirligi-kazakistanin-onceligi-1063855237.html

Tokayev: Rusya ve Çin ile işbirliği Kazakistan’ın önceliği

Tokayev: Rusya ve Çin ile işbirliği Kazakistan’ın önceliği

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Rusya, Çin ve Orta Asya ülkeleri ile işbirliğinin Kazakistan’ın ana öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

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Kazakistan’da 20 Kasım 2022 tarihinde yapılan devlet başkanlığı erken seçimlerinde yeniden Kazakistan Devlet Başkanı seçilen Kasım-Cömert Tokayev, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Rusya, Çin ve Orta Asya ülkeleri ile işbirliğini ülkenin dış politikasının ana öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.Tokayev, “Kazakistan, ulusal çıkarların korunmasına yönelik dengeli ve yapıcı bir dış politika uygulamaya devam edecek. Rusya, Çin ve Orta Asya ülkeleriyle karşılıklı yararlı işbirliği ve stratejik ortaklık öncelikli odak noktası olacak” dedi.Tokayev ayrıca, Kazakistan’ın ABD, Avrupa Birliği, Asya, Ortadoğu ve Kafkasya devletleri ile ayrıca ilgili tüm ülkelerle çok yönlü işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221121/kazakistanda-devlet-baskanligi-secimi-tokayev-acik-ara-kazandi-1063668771.html

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kazakistan, kasım cömert tokayev, abd, avrupa birliği, asya, ortadoğu, kafkasya, rusya, çin, işbirliği