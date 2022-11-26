https://sputniknews.com.tr/20221126/suudi-arabistanli-futbolculara-buyuk-prim-rolls-royce-phantom-1063857300.html
Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Rolls Royce Phantom
Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Rolls Royce Phantom
Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesinin yankıları sürüyor. Bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet primi olarak futbolculara Rolls Royce... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T12:29+0300
2022-11-26T12:29+0300
2022-11-26T12:29+0300
dünya
suudi arabistan
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Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisini yerle bir eden Suudi Arabistan Milli Takımı, lüks araçlarla ödüllendirilecek.Dış basına yansıyan haberlere göre; veliaht Prens Muhammed bin Salman, kadroda yer alan her bir futbolcuya yaklaşık 500 bin dolar (9.3 milyon TL) değerinde Rolls- Royce Phantom hediye edecek.Toplamda 13 milyon dolara tekabül eden bu armağan, 26 futbolcuya verilecek.Suudi Arabistan, Tangocular'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 devirmeyi başarmıştı.Öte yandan Arjantin'i yenerek büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan'ın başarısındaki en büyük pay, teknik direktör Herve Renard'ın…
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MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan
Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Rolls Royce Phantom
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Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesinin yankıları sürüyor. Bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet primi olarak futbolculara Rolls Royce Phantom verileceğini duyurdu
Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisini yerle bir eden Suudi Arabistan Milli Takımı, lüks araçlarla ödüllendirilecek.
Dış basına yansıyan haberlere göre; veliaht Prens Muhammed bin Salman, kadroda yer alan her bir futbolcuya yaklaşık 500 bin dolar (9.3 milyon TL) değerinde Rolls- Royce Phantom hediye edecek.
Toplamda 13 milyon dolara tekabül eden bu armağan, 26 futbolcuya verilecek.
Suudi Arabistan, Tangocular'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 devirmeyi başarmıştı.
Öte yandan Arjantin'i yenerek büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan'ın başarısındaki en büyük pay, teknik direktör Herve Renard'ın…