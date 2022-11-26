Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221126/suudi-arabistanli-futbolculara-buyuk-prim-rolls-royce-phantom-1063857300.html
Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Rolls Royce Phantom
Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Rolls Royce Phantom
Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesinin yankıları sürüyor. Bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet primi olarak futbolculara Rolls Royce... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T12:29+0300
2022-11-26T12:29+0300
dünya
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063728345_0:0:1316:741_1920x0_80_0_0_380f6c0627fdb8ac51370242418a9699.jpg
Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisini yerle bir eden Suudi Arabistan Milli Takımı, lüks araçlarla ödüllendirilecek.Dış basına yansıyan haberlere göre; veliaht Prens Muhammed bin Salman, kadroda yer alan her bir futbolcuya yaklaşık 500 bin dolar (9.3 milyon TL) değerinde Rolls- Royce Phantom hediye edecek.Toplamda 13 milyon dolara tekabül eden bu armağan, 26 futbolcuya verilecek.Suudi Arabistan, Tangocular'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 devirmeyi başarmıştı.Öte yandan Arjantin'i yenerek büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan'ın başarısındaki en büyük pay, teknik direktör Herve Renard'ın…
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063728345_79:0:1248:877_1920x0_80_0_0_6134c53b5a16ece15e259f41f7c6a4ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan
suudi arabistan

Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Rolls Royce Phantom

12:29 26.11.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKSuudi Arabistan - Arjantin
Suudi Arabistan - Arjantin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
Abone olTelegram
Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesinin yankıları sürüyor. Bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet primi olarak futbolculara Rolls Royce Phantom verileceğini duyurdu
Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisini yerle bir eden Suudi Arabistan Milli Takımı, lüks araçlarla ödüllendirilecek.
Dış basına yansıyan haberlere göre; veliaht Prens Muhammed bin Salman, kadroda yer alan her bir futbolcuya yaklaşık 500 bin dolar (9.3 milyon TL) değerinde Rolls- Royce Phantom hediye edecek.
Toplamda 13 milyon dolara tekabül eden bu armağan, 26 futbolcuya verilecek.
Suudi Arabistan, Tangocular'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 devirmeyi başarmıştı.
Öte yandan Arjantin'i yenerek büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan'ın başarısındaki en büyük pay, teknik direktör Herve Renard'ın…
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала