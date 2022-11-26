https://sputniknews.com.tr/20221126/suudi-arabistanli-futbolculara-buyuk-prim-rolls-royce-phantom-1063857300.html

Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Rolls Royce Phantom

Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Rolls Royce Phantom

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesinin yankıları sürüyor. Bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet primi olarak futbolculara Rolls Royce... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T12:29+0300

2022-11-26T12:29+0300

2022-11-26T12:29+0300

dünya

suudi arabistan

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Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisini yerle bir eden Suudi Arabistan Milli Takımı, lüks araçlarla ödüllendirilecek.Dış basına yansıyan haberlere göre; veliaht Prens Muhammed bin Salman, kadroda yer alan her bir futbolcuya yaklaşık 500 bin dolar (9.3 milyon TL) değerinde Rolls- Royce Phantom hediye edecek.Toplamda 13 milyon dolara tekabül eden bu armağan, 26 futbolcuya verilecek.Suudi Arabistan, Tangocular'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 devirmeyi başarmıştı.Öte yandan Arjantin'i yenerek büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan'ın başarısındaki en büyük pay, teknik direktör Herve Renard'ın…

suudi arabistan

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