https://sputniknews.com.tr/20221126/suriye-cumhurbaskani-esad-turkiye-ile-olasi-baris-icin-adim-bekliyor-1063864390.html

‘Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Türkiye ile olası barış için adım bekliyor’

‘Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Türkiye ile olası barış için adım bekliyor’

Hüsnü Mahalli’ye göre, Erdoğan’ın Sisi'nin ardından Esad ile buluşma mesajları gerçekse, yeni operasyon olmaması gerekir. Mahalli, Esad'ın barış için... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T17:40+0300

2022-11-26T17:40+0300

2022-11-26T17:40+0300

eksen

ceyda karan

suriye

türkiye

hüsnü mahalli

recep tayyip erdoğan

beşar esad

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Türkiye yönetiminin Ortadoğu'da başlattığı 'normalleşme' olarak isimlendirilen ilişkileri düzeltme girişimlerinde uzun süre sonra 'ilklere' tanıklık ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası'nın başladığı Katar'daki açılış törenindeki resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile el sıkışırken, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüşme için de yeşil ışık yaktı. Erdoğan 23 Kasım’da 'Esad ile görüşme olacak mı?' sorusuna "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" yanıtını verdi.Türkiye'nin Suriye politikalarında temel bir değişikliğin dikkat çekmediği ve Suriye ve Irak'ı içerin bölgede Pençe-Kılıç hava harekatının başlatıldığı bir ortamda gelen açıklamalar dikkatleri Şam'a çevirdi. Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu'nun oluşturduğu Astana üçlüsü toplantısının da yapıldığı bir ortamda, olası kara harekatının tırmandırıcı etkisine dair uyarılarda bulunan Moskova'dan art arda Erdoğan ile Esad'ın buluşması için zemin sağlama mesajları gelmesi dikkat çekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Moskova'nın Ankara ve Şam'dan birbirlerine doğru adım atmaya hazır olduklarının sinyalinin alındığını vurguladı.Diğer yandan Ortadoğu'da İran'dan Körfez'e uzanan geniş bir coğrafyada da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Ortadoğu'da Türkiye-Suriye ilişkileri dahil olmak üzere yeni hareketlenmeyi gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli ile konuştuk.'İran tarafında da Kuzey Irak’a yönelik kara operasyon hazırlıkları olduğu söyleniyor'Hüsnü Mahalli’ye göre, Erdoğan’ın Sisi ile buluşması ve arından Esad ile buluşabileceği yönündeki açıklamalarına bağlı olarak Türkiye'den Suriye'ye yeni bir operasyon olmaması gerekiyor. Bölgede PYD/YPG içindeki rahatsızlıklar ve hareketlenmelere dikkat çeken Mahalli, İran'ın da Irak kaynaklı gördüğü provokasyonlara karşı askeri hamleler yaptığını anımsattı:“Erdoğan’ın son konuşmasından önce Beyoğlu’ndaki patlama gerçekleşti, ona bağlı olarak Karkamış’a yönelik operasyon başlatıldı. Hemen sonra Erdoğan’ın Sisi ile buluşması ve arından Esad ile buluşuruz açıklaması geldi. Buna bağlı olarak düşünüldüğünde normalde operasyon olmaması gerekiyor. Enteresan tarafı hem Amerika hem Rusya operasyona yeşil ışık yakar gibi. Bundan rahatsız olan PYD yönetimi ‘Şam ile çok iyi ilişkilerimiz var’ gibi açıklamalar yapmaya başladı. 'Amerikalılar bizi tekrar satıyor' gibi açıklamaları da var. Dolayısıyla garip bir şey var. Rusya açısından, Şam ile anlaşarak en azından 'PYD-ABD ile işbirliği yaptığı için haddini bildirelim' mantığı olabilir. Ya da PYD/YPG içindeki kavgalar var. Türkiye’nin PYD/YPG’ye karşı örgütlemeye çalıştığı Kürt ulusal konseyi var. Bir de bu içerideki kargaşaya yönelik, Fırat’ın doğusuna yönelik bir çaba. İran'daki Kuzey Irak ve Kürt kaynaklı gelişmeler, Erbil kaynaklı bir tartışma, saldırı, provokasyon var. İran tarafında Kuzey Irak’a yönelik kara operasyon hazırlıkları olduğu söyleniyor. Erbil ve çevresini bombaladılar. İran KDP ve İran Halkın Mücahitleri Örgütü gruplarının bulunduğu bölgeleri bombaladılar ama anladığım kadarıyla bununla yetinmeyecekler.”‘Esad Türkiye ile olası barış için adım bekliyor’Esad’ın birkaç gün önce Suriyeli gazeteciler ve akademisyenlerle görüştüğünü belirten Mahalli, Suriye liderinin burada 'Ankara'dan adım beklentisini' dile getirdiğini aktardı:‘Katar Dünya Kupası'na 250 milyar doları Erdoğan-Sisi'yi buluşturmak için mi harcadı diyorum'Mahalli, Erdoğan ve Sisi buluşmasının ‘beklenen’ bir gelişme olduğu görüşünde. Bu süreçte Katar'ın etkisine dikkat çeken Mahalli, el Sisi'nin eylülde Katar'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Temim, Dünya Kupası için 250 milyar dolar harcadı, acaba Erdoğan ile Sisi'yi bir araya getirmek için mi harcadı" esprisini yaptı. Mahalli, bölgede ABD eşliğinde Suudi-Katar rekabetine de dikkat çekti:‘İran olayını Ukrayna savaşı devam ettiği sürece gündemden düşürmeyecekler’Mahalli, İran'da yaşananları izlerken, Arap Baharı sürecinde sahte sosyal medya hesabından yayılan yalanlar ve fotomontajlarla oluşturulan ortamdan ders alınması gerektiği görüşünde. Bölgedeki kargaşa halini, İsrail'de yeni Netanyahu hükümetinde faşist ismilerin atanması, Irak'taki istikrarsızlığı akılda tutarak izlemek gerektiğini vurgulayan Mahalli, İran olayının da Ukrayna krizi devam ettiği sürece gündemde tutulacağı görüşünde:

suriye

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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ceyda karan, suriye, türkiye, hüsnü mahalli, recep tayyip erdoğan, beşar esad, аудио