https://sputniknews.com.tr/20221126/sudanin-batisindaki-catismalarda-40-kisi-hayatini-kaybetti-1063851174.html

Sudan'ın batısındaki çatışmalarda 40 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın batısındaki çatışmalarda 40 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın batısındaki Darfur'un Cebel Marra bölgesinde, Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T02:49+0300

2022-11-26T02:49+0300

2022-11-26T02:52+0300

dünya

sudan

darfur

muhalif sudan halk kurtuluş hareketi (splm-io)

sudan halk kurtuluş hareketi (sla/aw)

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Ulusal basındaki haberlere göre, SLM/AM ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 20 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren çatışmalarda iki taraftan en az 40 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.Darfur 24 haber sitesine konuşan SLM/AM Sözcüsü Velid Tongo, çatışmaları doğruladı.Sudan'da, yıllardır silahlı mücadele yürüten ayrılıkçı hareketler ile geçiş hükümeti arasında 3 Ekim 2020'de nihai barış anlaşması imzalanmış ancak Abdulvahid Nur liderliğindeki SLM/AM anlaşmaya yanaşmamıştı.

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Sputnik Türkiye

sudan, darfur, muhalif sudan halk kurtuluş hareketi (splm-io), sudan halk kurtuluş hareketi (sla/aw)