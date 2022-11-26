https://sputniknews.com.tr/20221126/sudanin-batisindaki-catismalarda-40-kisi-hayatini-kaybetti-1063851174.html
Sudan'ın batısındaki çatışmalarda 40 kişi hayatını kaybetti
Sudan'ın batısındaki çatışmalarda 40 kişi hayatını kaybetti
Sudan'ın batısındaki Darfur'un Cebel Marra bölgesinde, Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T02:49+0300
2022-11-26T02:49+0300
2022-11-26T02:52+0300
dünya
sudan
darfur
muhalif sudan halk kurtuluş hareketi (splm-io)
sudan halk kurtuluş hareketi (sla/aw)
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Ulusal basındaki haberlere göre, SLM/AM ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 20 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren çatışmalarda iki taraftan en az 40 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.Darfur 24 haber sitesine konuşan SLM/AM Sözcüsü Velid Tongo, çatışmaları doğruladı.Sudan'da, yıllardır silahlı mücadele yürüten ayrılıkçı hareketler ile geçiş hükümeti arasında 3 Ekim 2020'de nihai barış anlaşması imzalanmış ancak Abdulvahid Nur liderliğindeki SLM/AM anlaşmaya yanaşmamıştı.
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sudan, darfur, muhalif sudan halk kurtuluş hareketi (splm-io), sudan halk kurtuluş hareketi (sla/aw)
sudan, darfur, muhalif sudan halk kurtuluş hareketi (splm-io), sudan halk kurtuluş hareketi (sla/aw)
Sudan'ın batısındaki çatışmalarda 40 kişi hayatını kaybetti
02:49 26.11.2022 (güncellendi: 02:52 26.11.2022) Abone ol
Sudan'ın batısındaki Darfur'un Cebel Marra bölgesinde, Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çıkan silahlı çatışmada 40 kişi öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, SLM/AM ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 20 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren çatışmalarda iki taraftan en az 40 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
Darfur 24 haber sitesine konuşan SLM/AM Sözcüsü Velid Tongo, çatışmaları doğruladı.
Sudan'da, yıllardır silahlı mücadele yürüten ayrılıkçı hareketler ile geçiş hükümeti arasında 3 Ekim 2020'de nihai barış anlaşması imzalanmış ancak Abdulvahid Nur liderliğindeki SLM/AM anlaşmaya yanaşmamıştı.