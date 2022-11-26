https://sputniknews.com.tr/20221126/secmeni-oy-vermesin-diye-kacirip-doverek-hastanelik-ettiler-1063855114.html

Seçmeni oy vermesin diye kaçırıp döverek hastanelik ettiler

Seçmeni oy vermesin diye kaçırıp döverek hastanelik ettiler

Manisa'nin Gördes ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki seçimde 6-6'lık eşitlik, Gökhan Koyunlu adlı delege kaçırılıp alıkonulunca bozuldu. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

manisa

gördes

seçmen

oylama

adam kaçırma

darp

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Manisa'nın Gördes ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde ancak filmlerde görülecek bir skandal yaşandı. İlk turda 6-6 eşitlik olunca, rakip adaya oy kullanan üye Gökhan Koyunlu, diğer adayın kardeşi tarafından kaçırıldı. İkinci turda Serdar Özcan 5'e karşı 6 oy ile başkan seçildi.Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Gökhan Koyunlu ikinci turda oy kullanmasının engellenmesi için Gördes'e 60 kilometre uzaklıktaki Balıkesir'in Sındırgı ilçesine götürüldü. Yolda kavga yaşandı. Hastanelik olan Koyunlu'ya 7 dikiş atıldı. Koyunlu, “Seçimde oy kullanmamı engellemek için yaptılar” dedi ve suç duyurusunda bulundu. Gördesli iş insanı, seçimde oy kullanmaması için karşı grubun adayı olan Serdar Özcan'ın kardeşi Halim Özcan tarafından kaçırıldığını söyledi.23 Kasım'da yaşanan oda seçiminde çekişme yaşandı. Seçimde Serdar Özcan ile Umur Faik Kollu yarıştı. İki aday da 6'şar oy çıkınca ikinci tura gidildi. Ancak ikinci turda Gökhan Koyunlu isimli üyenin oy kullanmaması nedeniyle yarışı Serdar Özcan 6-5 kazanarak yeni başkan seçildi. İlk turda oy verip ikinci turda ortadan kaybolan Koyunlu'ya ulaşılamayınca ailesi ve arkadaşları emniyete başvurdu. Akşam saatlerinde Balıkesir'e bağlı Sındırgı Devlet Hastanesi'nde olduğu bilgisi gelen Gökhan Koyunlu, Başkan seçilen Serdar Özcan'ın kardeşi tarafından kaçırıldığını belirterek şunları söyledi:Gördes Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde Serdar Özcan ilk turda Umur Faik Kollu ile 6-6 berabere kaldı. 2. turda Mustafa Hamarat ile yarışan Özcan 6'ye 5 ile başkan oldu.

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manisa, gördes , seçmen, oylama, adam kaçırma, darp