https://sputniknews.com.tr/20221126/rusya-silahli-kuvvetleri-abdnin-biyoprogramlari-konusu-gundeme-getirilecek-1063863440.html
Rusya Silahlı Kuvvetleri: ABD'nin biyoprogramları konusu gündeme getirilecek
Rusya Silahlı Kuvvetleri: ABD'nin biyoprogramları konusu gündeme getirilecek
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Rusya’nın Biyolojik Silahlar Sözleşmesi Konferansı’nda... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T16:48+0300
2022-11-26T16:48+0300
2022-11-26T16:48+0300
savunma
pentagon
rusya
igor kirillov
rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği komutanı orgeneral igor kirillov
biyolojik silah
biyolojik silah programı
abd
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
rusya’nın biyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanımının yasaklanması ve bunların imhası sözleşmesi’
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov yaptığı açıklamada, Rusya’nın Biyolojik ve Zehirli Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası Sözleşmesi’ne (BTWC) taraf devletlerin yakında düzenlenecek 9. Gözden Geçirme Konferansında, Pentagon'un uyguladığı biyolojik araştırma programlarının gerçek hedefleri konusunu gündeme getirmeyi planladığını söyledi.Kirillov, “Rusya, ABD ve müttefikleri tarafından kontrol edilen biyo-laboratuvarların işleyişi ve bu devletlerin askeri departmanlarından veya bağlı kuruluşlarından fon alan sözde ‘ortak kullanım’ laboratuvarları da dahil olmak üzere, ulusal topraklar dışındaki ‘ikili kullanım programlarının’ uygulanmasının varlığına defalarca dikkat çekti” dedi.Pentagon'un biyolojik programlarının amaçlarının açıklanmasına yönelik taleplerin şu ana kadar yanıtsız bırakıldığına vurgu yapan Kirillov, “Pentagon'un uyguladığı araştırma programlarının gerçek amaçlarına ilişkin konular çeşitli uluslararası platformlarda defalarca dile getirildi, ancak yine de yanıtsız kaldı. BTWC'ye taraf devletlerin yakında yapılacak olan 9. Gözden Geçirme Konferansı sırasında bunları tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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pentagon, rusya, igor kirillov, rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği komutanı orgeneral igor kirillov, biyolojik silah, biyolojik silah programı, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), rusya’nın biyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanımının yasaklanması ve bunların imhası sözleşmesi’
pentagon, rusya, igor kirillov, rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği komutanı orgeneral igor kirillov, biyolojik silah, biyolojik silah programı, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), rusya’nın biyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanımının yasaklanması ve bunların imhası sözleşmesi’
Rusya Silahlı Kuvvetleri: ABD'nin biyoprogramları konusu gündeme getirilecek
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Rusya’nın Biyolojik Silahlar Sözleşmesi Konferansı’nda ABD’nin biyolojik programını tekrar gündeme getireceğini belirtti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov yaptığı açıklamada, Rusya’nın Biyolojik ve Zehirli Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası Sözleşmesi’ne (BTWC) taraf devletlerin yakında düzenlenecek 9. Gözden Geçirme Konferansında, Pentagon'un uyguladığı biyolojik araştırma programlarının gerçek hedefleri konusunu gündeme getirmeyi planladığını söyledi.
Kirillov, “Rusya, ABD ve müttefikleri tarafından kontrol edilen biyo-laboratuvarların işleyişi ve bu devletlerin askeri departmanlarından veya bağlı kuruluşlarından fon alan sözde ‘ortak kullanım’ laboratuvarları da dahil olmak üzere, ulusal topraklar dışındaki ‘ikili kullanım programlarının’ uygulanmasının varlığına defalarca dikkat çekti” dedi.
Pentagon'un biyolojik programlarının amaçlarının açıklanmasına yönelik taleplerin şu ana kadar yanıtsız bırakıldığına vurgu yapan Kirillov, “Pentagon'un uyguladığı araştırma programlarının gerçek amaçlarına ilişkin konular çeşitli uluslararası platformlarda defalarca dile getirildi, ancak yine de yanıtsız kaldı. BTWC'ye taraf devletlerin yakında yapılacak olan 9. Gözden Geçirme Konferansı sırasında bunları tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.