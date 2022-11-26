https://sputniknews.com.tr/20221126/rus-milletvekili-abd-kuzey-kutbundaki-askeri-varligini-arttiriyor-1063867029.html
Rus milletvekili: ABD Kuzey Kutbu’ndaki askeri varlığını arttırıyor
Rus milletvekili: ABD Kuzey Kutbu’ndaki askeri varlığını arttırıyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD'nin Kuzey Kutbu’ndaki askeri varlığını arttırdığını belirtti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T20:47+0300
2022-11-26T20:47+0300
2022-11-26T20:48+0300
kuzey kutbu
dünya
aleksey çepa
abd
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Rus milletvekili Çepa, ABD basınında yer alan, Rusya’nın Kuzey Kutbu’nda büyük çapta bir çatışmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları yorumladı.Çepa, “Bu ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını arttırmasını kamuoyuna açıklama girişimidir” dedi ve şöyle devam etti:
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kuzey kutbu, aleksey çepa, abd
kuzey kutbu, aleksey çepa, abd
Rus milletvekili: ABD Kuzey Kutbu’ndaki askeri varlığını arttırıyor
20:47 26.11.2022 (güncellendi: 20:48 26.11.2022) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD'nin Kuzey Kutbu’ndaki askeri varlığını arttırdığını belirtti.
Rus milletvekili Çepa, ABD basınında yer alan, Rusya’nın Kuzey Kutbu’nda büyük çapta bir çatışmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları yorumladı.
Çepa, “Bu ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını arttırmasını kamuoyuna açıklama girişimidir” dedi ve şöyle devam etti:
“Zira Kuzey Kutbu üzerinde kontrol sağlama girişimlerinde bulunan ABD, Kuzey Denizi Rotası ile ilgili çalışma organizasyonu konusundaki başarılarımızdan büyük ölçüde rahatsız oluyor. Bu bölgede cevher üretimi ile ilgili çalışmalarımızdan rahatsız oluyor. Bu bölgenin ne kadar zengin olduğunu anlıyorlar, o nedenle bu ortamı yaratıyorlar.”