Rus milletvekili: ABD Kuzey Kutbu’ndaki askeri varlığını arttırıyor

“Zira Kuzey Kutbu üzerinde kontrol sağlama girişimlerinde bulunan ABD, Kuzey Denizi Rotası ile ilgili çalışma organizasyonu konusundaki başarılarımızdan büyük ölçüde rahatsız oluyor. Bu bölgede cevher üretimi ile ilgili çalışmalarımızdan rahatsız oluyor. Bu bölgenin ne kadar zengin olduğunu anlıyorlar, o nedenle bu ortamı yaratıyorlar.”