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https://sputniknews.com.tr/20221126/otomobilde-cakmak-gazi-kaynakli-patlama-3-yarali-1063853956.html
Otomobilde çakmak gazı kaynaklı patlama: 3 yaralı
Otomobilde çakmak gazı kaynaklı patlama: 3 yaralı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde patlama meydana geldi. Araçtaki 3 gencin yaralandığı patlamanın çakmak gazından kaynaklandığı değerlendirildi. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-26T05:06+0300
türkiye
patlama
gaz
çakmak
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Bursa'da bir otomobilde çakmak gazı kaynaklı patlamanın meydana geldiği belirtildi.AA'nın haberine göre göre, Şükraniye Mahallesi'ndeki bir otoparkta park halinde bulunan, içinde E.U. (18), E.Ç. (18) ve E.K'nın (18) olduğu otomobilde patlama meydana geldi.Patlamanın etkisiyle otomobilin ön camı yerinden fırlarken, aracın diğer camlarında ve kaportasında hasar oluştu.Sesi duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Patlamanın ardından kaçan E.Ç. ve E.K. daha sonra kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.E.Ç. ve E.K'nın ellerinde ve yüzlerinde yanık oluştuğu öğrenildi. Hafif yaralanan E.U. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.Patlamanın yaşandığı otomobilin E.U'nun ailesine ait olduğu belirlendi.Otomobilin içinde ve çevresinde çakmak gazı tüplerinin bulunduğu görüldü.Patlamanın araçta bulunan çakmak gazı tüplerinden sızan gaz nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.
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patlama, gaz, çakmak
patlama, gaz, çakmak

Otomobilde çakmak gazı kaynaklı patlama: 3 yaralı

05:05 26.11.2022 (güncellendi: 05:06 26.11.2022)
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRKBursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde patlama meydana geldi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde patlama meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde patlama meydana geldi. Araçtaki 3 gencin yaralandığı patlamanın çakmak gazından kaynaklandığı değerlendirildi.
Bursa'da bir otomobilde çakmak gazı kaynaklı patlamanın meydana geldiği belirtildi.
AA'nın haberine göre göre, Şükraniye Mahallesi'ndeki bir otoparkta park halinde bulunan, içinde E.U. (18), E.Ç. (18) ve E.K'nın (18) olduğu otomobilde patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle otomobilin ön camı yerinden fırlarken, aracın diğer camlarında ve kaportasında hasar oluştu.
Sesi duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Patlamanın ardından kaçan E.Ç. ve E.K. daha sonra kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
E.Ç. ve E.K'nın ellerinde ve yüzlerinde yanık oluştuğu öğrenildi. Hafif yaralanan E.U. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Patlamanın yaşandığı otomobilin E.U'nun ailesine ait olduğu belirlendi.
Otomobilin içinde ve çevresinde çakmak gazı tüplerinin bulunduğu görüldü.
Patlamanın araçta bulunan çakmak gazı tüplerinden sızan gaz nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.
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