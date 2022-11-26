https://sputniknews.com.tr/20221126/otomobil-silecegi-fiyatlari-1-yilda-yuzde-350den-fazla-zamlandi-1063860505.html
Otomobil sileceği fiyatları 1 yılda yüzde 350'den fazla zamlandı
Otomobil sileceği fiyatları 1 yılda yüzde 350'den fazla zamlandı
Özellikle yağışlı havalarda sürücülerin sıkça kullandığı silecek lastiklerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T14:52+0300
2022-11-26T14:52+0300
2022-11-26T14:52+0300
ekonomi
türkiye
otomobil
zam
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Sonbahar aylarıyla birlikte artan yağışlar sonucunda araçlarda silecek kullanımı da arttı. Özellikle yoğun yağışların etkili olduğu günlerde sürücüler için temiz ve sağlam silecekler kullanmak önem arz ediyor. Silecek kullanımı ile doğru orantılı olarak, sileceklerin lastik aparatlarının satışlarında da artış yaşanıyor. Silecek lastiğinin satışının arttığı son dönemlerde 1 yıllık süre zarfında fiyat farkı ise dikkat çekiyor. Geçen yıl 35 TL olan otomobil silecek lastiği fiyatları bu yıl 160 TL’den satılıyor. Yağışlı havalarda işlevi itibariyle hayati öneme sahip sileceklerdeki fiyat artışı sürücüleri şaşırtıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221119/otomobilde-matrah-duzenlemesi-1-aralikta-gerceklesecek-1063638091.html
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türkiye, otomobil, zam
Otomobil sileceği fiyatları 1 yılda yüzde 350'den fazla zamlandı
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Özellikle yağışlı havalarda sürücülerin sıkça kullandığı silecek lastiklerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.
Sonbahar aylarıyla birlikte artan yağışlar sonucunda araçlarda silecek kullanımı da arttı. Özellikle yoğun yağışların etkili olduğu günlerde sürücüler için temiz ve sağlam silecekler kullanmak önem arz ediyor. Silecek kullanımı ile doğru orantılı olarak, sileceklerin lastik aparatlarının satışlarında da artış yaşanıyor.
Silecek lastiğinin satışının arttığı son dönemlerde 1 yıllık süre zarfında fiyat farkı ise dikkat çekiyor. Geçen yıl 35 TL olan otomobil silecek lastiği fiyatları bu yıl 160 TL’den satılıyor. Yağışlı havalarda işlevi itibariyle hayati öneme sahip sileceklerdeki fiyat artışı sürücüleri şaşırtıyor.