Ömer Koç: İçeride ve dışarıda belirsizlikler yakın zamanda sona ermeyecek
© AAÖmer Koç
© AA
Anadolu Buluşmaları kapsamında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, bayi ve yetkili servislerle bir araya geldi. Hesaplı davranılması gerekilen bir dönem olduğunu belirten Ömer Koç, "Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi rica ederim" dedi
Koç Topluluğu’nun yurt içindeki ve yurt dışındaki bayileri ve yetkili servisleri ile bir araya geldiği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusu gerçekleştirildi. 10 bini aşkın iş ortağını dijital ortamda bir araya getiren etkinliğe Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding Grup Başkanları katıldı.
Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği oturumda ise Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak ile Kamuoyu Araştırmacısı ve Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu ekonomi ve politika gündemini değerlendirdi.
Oksijen'in haberine göre Ömer M. Koç, konuşmasına, “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un Cumhuriyetle neredeyse eş zamanlı olarak temellerini attığı Koç Topluluğu, dört sene sonra ülkemizin az sayıdaki asırlık kurumlarından birisi olacak. Bir asır boyunca, Vehbi Bey’in ‘Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ ilkesi doğrultusunda, memleketimizin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeyi vazife bildik. Ne mutlu ki, geriye dönüp baktığımızda, artık memleketimizin tarihine mâl olan, milletimize büyük faydalar sağlayan pek çok girişimde ve projede Koç Topluluğu’nun izi, çalışanlarımızın ve sizlerin emeği var" sözleriyle başladı.
'Nakit akışlarınızı yakından takip edin'
Konuşmasında küresel ve ulusal ölçekteki ekonomik ve politik gelişmelere de dikkat çeken Ömer M. Koç, “Tüm işlerimizde son derece hesaplı olmamız ve basiretle davranmamız gereken bir dönemde bulunduğumuzu vurgulamak istiyorum. Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim. İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek” dedi.
“Koç Topluluğu olarak, tüm bu belirsizlikler içerisinde risklerimizi basiretle yönetirken, sağlam ve iddiâlı bir gelecek vizyonuyla uzun dönemli hedeflerimize de odaklanıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Ömer M. Koç, şöyle devam etti:
"Topluluk olarak ülkemizin geleceğine olan inançla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sadece son 5 yılda 9,4 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdik. Kombine gelirlerimiz, Türkiye milli gelirinin yüzde 8'ine eşdeğer. Şirketlerimiz, ülkemiz ihracatının yüzde 7'sini gerçekleştiriyor. Ciro büyüklüğüne göre en büyük 10 şirketin 4’ü, en çok ihracat yapan ilk 10 şirketin 3’ü ise Koç Topluluğu’ndan."
"Son 10 yılda, topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemiz vergi gelirlerinin yüzde 7,5’ine tekabül etmektedir. Özel sektör Ar-Ge yatırımının yüzde 7'sini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük fikri haklar portföyüne sahibiz. Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri, toplam piyasa değerinin yüzde 21’i. Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de bu yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olduk. Bu neticeler elbette bize gurur veriyor. Ancak, Koç Topluluğu için en değerli gösterge paydaşlarımız nezdindeki itibarımızdır. Ne mutlu ki, uzun yıllardır ülkemizin en itibarlı markası gösterilmenin de gururunu yaşıyoruz."