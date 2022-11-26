https://sputniknews.com.tr/20221126/mustafa-sarigul-evlenecek-olan-ciftlere-aile-hekimleri-tarafindan-egitim-verilmesi-gerekiyor-1063853183.html

Mustafa Sarıgül: Evlenecek olan çiftlere aile hekimleri tarafından eğitim verilmesi gerekiyor

Mustafa Sarıgül: Evlenecek olan çiftlere aile hekimleri tarafından eğitim verilmesi gerekiyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül, evlenecek olan çiftlere aile hekimleri tarafından eğitim verilmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizde... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T04:10+0300

2022-11-26T04:10+0300

2022-11-26T04:25+0300

türkiye

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi

türkiye değişim partisi (tdp)

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Yenikapı’daki Sinop Günleri'ne katılan TDP Genel Başkanı Sarıgül, stantları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıgül, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle “kadına şiddet” konusuna değinen Sarıgül, “Dünyada her 9 saniyede bir kadın cinayeti oluyor. Ülkemizde de son yıllarda yılda 300’ün üzerinde kadın şiddet görüyor. Sonuçları olumsuz oluyor. Bunların ana sebebi ekonomik, sosyal, akraba evliliklerinden kaynaklanan olaylardır. Bu noktada yapmamız gereken insanları bilinçlendirmek. Daha çokta erkekleri bilinçlendirmek. Erkek evinin geçimini sağlayamayınca dışarıda sinirlenip, hırsını evdeki kadından alıyor. Kadınlar mağdur oluyor. Çözüm yasaları değiştirmek, yasalardan ziyade erkekleri bilinçlendirmek” diye konuştu.'Erkekler bilinçlenirse bunlar problem olmaz'Evlenecek olan çiftlere eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Sarıgül sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yıllar önce kadına şiddete karşı on bin erkek Şişli’de yürümüştük. Kadına şiddeti kim önleyecek? Erkekler bilinçlenirse bunlar problem olmaz. İkincisi belediye başkanlarına çağrım. Geçmiş dönemde onu yapmak isterdim. Evlenecek olan çiftlere aile hekimleri tarafından eğitim verilmesi lazım. Çift evlendi, erkek nasıl davranacak? Kadın ne yapacak? Gelin adayı ve damat adayı ne yapacak? Damat, gelinin annesine, babasına karşı, ailesine karşı nasıl davranacak? Gelinimiz, damadımızın ailesine nasıl davranacak? Evlenmeden evlenecek olan çiftlerin aile hekimleri tarafından aile yuvası ve birliği nasıl kurulur, nasıl korunur hakkında bunlarla ilgili eğitim almaları lazım.'Ömür boyu nafaka olmaz'Kadına şiddetin en önemli noktalarından biri ekonomik sorunlardır. Erkeğin işi gücü olmuyor, ekonomik sıkıntılar içine giriyor. 21’inci yüzyılda böylesine önemli demokrasi dediğimiz yıllarda ülkemizde yılda 300’ün üzerinde kadın cinayeti varsa nedeni eğitim eksikliği ve sosyal patlamayla oluşan ekonomik sıkıntılar. Ömür boyu nafaka olmaz. Bu konuyu da konuşmak lazım. Bunu da makul bir hale getirmek lazım.”

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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi, türkiye değişim partisi (tdp)